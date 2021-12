De graça, nunca mais

Do ponto de vista de qualificação do time, não há dúvidas, a venda de Marcelo Lomba para o Internacional foi um mau negócio para o Bahia, ainda mais que a vinda de Muriel para Salvador, mesmo que ele pegue tudo por aqui, é um empecilho grande para Jean e Douglas Pires, dois atletas com contratos longos com o clube. Por outro lado, a negociação reforça uma cultura recente e positiva dentro do Tricolor: a de não perder jogadores 'de graça' e de até ganhar alguma receita com isso.

O Bahia até tem negociado atletas com alguma frequência, como Filipe, Talisca, Bruno Paulista, Gabriel e Pará, mas todos da divisão de base. Lomba veio por empréstimo e, após a liberação do Flamengo, assinou um contrato até o final de 2017. O mesmo aconteceu com outros atletas contemporâneos do goleiro, como Titi, que, se não deu 'lucro' em sua saída para o futebol turco, ao menos trocou sua 'rescisão amigável' por um perdão de dívidas.

Ainda que possamos lembrar do negativo exemplo de Maxi Biancucchi (e até de Pittoni e Thiago Ribeiro, em menor nível de prejuízo), o fato é que os contratos duradouros para atletas não oriundos da base fazem muito bem a qualquer clube. Além de proteger seu investimento dos ataques fáceis de concorrentes com saúde financeira mais vistosa, a estratégia ajuda a equipe de diversas outras maneiras.

A principal delas está no planejamento de montagem de elenco. Do início deste século até quatro anos atrás, na passagem de uma temporada para outra o Bahia se reapresentava com cerca de 25 jogadores no elenco, a grande maioria de garotos da base, contratando com o passar do ano mais de 40 jogadores por empréstimo. Mas convenhamos que tapar buracos com areia movediça não é lá uma grande ideia. Ter no plantel atletas com mais de dois anos de acordo com o clube facilita muito na hora de fazer as famosas 'contratações pontuais'. Fazendo isso em seguidos ciclos, inevitavelmente um grupo forte será montado. Outro ponto importante está no estabelecimento de vínculos do atleta com o clube, com a torcida e com a cidade.

É claro que esta não uma estratégia que vai dar certo em todas as tentativas. É Necessário que ela seja repetida, pensada em parceria com a política de marketing, e de desenvolvimento do departamento de futebol e das divisões de base. Assinar um contrato longo com o clube precisa ser parte de um projeto maior, tanto por parte do atleta quanto por parte de quem o contrata. Independentemente deste tipo plano funcionar ou não, tenho absoluta convicção que este é o caminho a ser seguido, não apenas pelo Bahia, mas também pelo Vitória, que foi brilhante ao garantir Marinho até o fim de 2018.

Uma pena apenas que boas práticas, como essa, não tenham retorno imediato, além de pouco apelo aos olhos de boa parte dos torcedores. Mas outro bom pedaço deles enxerga a mudança e a vê de maneira positiva. Criar essa consciência também é um processo complicado e que leva anos, ciclos para acontecer. A engrenagem está em movimento.

