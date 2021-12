Dá no David!!!

Em 2016, na reta final do Campeonato Brasileiro, ficou célebre a frase do técnico Argel Fucks gritando para seus jogadores passarem a bola para o craque do time: “Dá no Marinho!!! Dá no Marinho!!! ”, ordenava à beira do campo o treinador. O ato foi motivo de debate e até chacota, mas a verdade é que, naquele momento, fazer com que o 'camisa 7' jogasse era tudo o que Argel e a torcida queriam e precisavam.

Marinho deixou o Vitória no início de 2017 e um caminhão de jogadores experientes desembarcaram no Barradão. Até escrevi por aqui que, diferentemente da temporada anterior, o técnico teria agora a chance de fazer o time jogar de uma maneira menos dependente de um único atleta, mesmo que com uma equipe inteiramente nova e com pouco entrosamento.

Agora, após mais de dois meses de trabalho, o cenário que era uma necessidade para clube e treinador em 2016, tornou-se uma excelente opção para 2017, trocando-se apenas as peças: sai Marinho e entra o cada vez mais maduro David, que apesar de não ter a mesma qualidade técnica do ex-ídolo do Leão, está em franca evolução e é de longe o jogador com melhor forma do Vitória neste início de temporada.

Se antes David disputava posição para ficar no quarteto ofensivo do time, hoje ele é o protagonista do ataque. Não bastasse estar ‘voando’ em campo, é também o único atleta de velocidade da equipe, o que lhe garante ainda mais destaque entre os titulares. Argel já percebeu isso e mudou a postura do Leão. Não chega ao ponto de mandar todas as bolas serem jogadas para David, mas desde os jogos contra o Vasco, a movimentação de contra-ataque leva sempre em conta seu posicionamento.

E quando o Vitória é responsável por propor o jogo, David não fica mais isolado em uma das pontas do campo, como acontecia em 2016, para abrir mais espaços para Marinho. Assim como o craque, agora é dele a função de 'flutuar' entre os meias e Kieza, que tem atuado como homem de referência. Colocando-se desta maneira, ganha espaço para invadir a área de surpresa e para chutar de fora da área, como no golaço que marcou contra o Sergipe.

Com um time mais qualificado do que o do ano passado (mas ainda em formação), capaz de municiá-lo e de também dividir as responsabilidades em campo, o que não ocorria com Marinho, há ainda muito espaço para que seu futebol cresça ao longo da temporada. De qualquer forma, já pode ir gritando “Dá no David!!!”, que não é problema.

