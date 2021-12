Currículo invejável

O interino presidente da CBF, o deputado federal Marcus Antônio Vicente (PP-ES), é político há 39 anos, desde 1976, quando elegeu-se vereador de sua cidade natal, Ibiraçu, onde também teve dois mandatos como prefeito. Presidente da Federação Capixaba de Futebol (de 1994 a 2015), ele está em seu 5º mandato no Congresso Nacional, onde tem salário de R$ 33,7 mil por mês.

Marcus Antônio Vicente declarou nas últimas eleições, em 2014, que as somas de seus bens totalizam R$ 330 mil, sendo um carro de R$ 80 mil e um apartamento de R$ 250 mil. Agora: que competência administrativa pode ter essa pessoa que foi incapaz de acumular um patrimônio digno da carreira de sucesso de uma pessoa de 61 anos? Realmente somos todos tolos. Deveríamos relaxar com essa coisa de dinheiro, gastar mais nossas economias e viver melhor, como deve fazer o nobre deputado e cartola, que agora, no comando da CBF, passa a ganhar R$ 200 mil mensais.

Em sua primeira declaração como presidente, Marcus Vicente, que passeou por partidos políticos como Arena, PFL e PSDB, antes de chegar ao PP, foi claro em sua estratégia 'paz e amor'. "Entro para pacificar e não para fiscalizar a CBF. Deixo esse papel para os órgãos competentes". Claro, as contas e os negócios da entidade que controla nosso futebol devem estar perfeitos, assim como os do deputado, que confia na absolvição de Del Nero no processo em que está sendo investigado por corrupção nos EUA e no comitê de ética da Fifa.

Integrante da chamada 'Bancada da Bola' no Congresso, Marcus Vicente teve boa parte de suas últimas campanhas parlamentares financiada pela CBF. Quem também apostou no cacife político do capixaba nas últimas eleições foram algumas empresas investigadas pela Operação Lava-Jato. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram R$ 255 mil das empreiteiras envolvidas.

E aí, caro leitor, você acha que agora que Teixeira fugiu, Marín foi preso e Del Nero se afastou, a gente está em boas mãos? Mas segure aí sua resposta um pouquinho. Deixe só eu te informar que, segundo o estatuto da CBF, cabe ao mais velho vice-presidente da entidade, o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Peixoto, 74, assumir a presidência em caso de suspensão de Del Nero (ele está apenas licenciado). Mas, como Peixoto é o único dos cinco vice-presidentes que faz oposição ao atual comando da CBF, eles decidiram ontem promover nova eleição para eleger o vice da região sudeste, cargo que era ocupado por Marín antes de sua prisão. Quais são as chances desse cara ter mais de 74 anos?

Kieza

Não há dúvidas: Kieza foi em 2015 o melhor jogador do Bahia. O capixaba deu raça e marcou os gols que dele eram esperados na temporada. Mas pagar R$ 5,6 milhões para ter o atleta em definitivo, além de um salário superior a R$ 150 mil, é um risco para um clube com orçamento tão apertado como o Bahia. Vale a pena a aposta? Em 2014, com Maxi Biancucchi, em situação bem similar, não valeu. Tomara que dessa vez a história seja diferente.

adblock ativo