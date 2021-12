Convite às fraudes

Os problemas de sonegação Neymar e seu pai detectados pelo Ministério Público Federal são apenas a ponta de um gigante iceberg que é a contabilidade no mundo do futebol. A fragilidade das regras e leis que norteiam a entrada e saída de recursos de clubes e entidades é um convite à lavagem de dinheiro e a fraudes contra o fisco, não apenas no Brasil, mas em todo o planeta.

No último grande estudo publicado sobre o tema, em 2013 (pela prestigiada revista inglesa The Economist), uma comissão de analistas trabalhou sobre os números de 2011 da economia do futebol. O grupo descobriu o alarmante dado de que 40% de todo o movimento de dinheiro nas transferências de jogadores de futebol jamais são declaradas (cerca de US$ 2 bilhões, à época), transformando o mercado de craques num dos maiores canais de fluxo ilegal de dinheiro no mundo.

São muitas as causas para tanta corrupção. A principal delas é a falta de profissionalismo em muitos clubes e federações, o que abre espaço para qualquer pessoa com más intenções à administração do futebol. Com a forte internacionalização do esporte nas últimas duas décadas, a possibilidade de fazer o dinheiro girar não apenas localmente, mas globalmente, colocou o esporte na mira de criminosos bilionários de todo mundo, fazendo entrar no sistema financeiro legal dinheiro de origem duvidosa e mesmo de corrupção.

E como isso acontece? Que tal 'vender' ingressos de jogos para 'ninguém' e inflar o público de seus jogos, aumentando a renda sem que uma alma a mais pise no seu estádio naquela partida? A fiscalização para isso é quase inexistente em todo o mundo. E que tal vender aquela promessa da base a um clube/empresário amigo e no interior do Uruguai (apenas um exemplo) por um valor baixo, garantindo uma comissão gorda para todos envolvidos no negócio numa segunda transação, feitas dias depois, para uma equipe europeia, chinesa ou do mundo árabe? Aliás, só para melhorar a coisa, por que não criar uma holding (ou mais de uma), com contas em paraísos fiscais, para operar parte dessas transações? De maneira geral, todo ciclo do dinheiro no futebol é pouco fiscalizado, passando por caminhos tortuosos e por muitos intermediários.

É bom lembrar que apenas há pouco tempo as autoridades e patrocinadores passaram a ter mais interesses em ver esses tipos de práticas combatidas, sobretudo após o escândalo de corrupção deflagrado pelo FBI e pela Justiça suíça que levou à prisão diversos dirigentes da Fifa e suas confederações. A entidade que controla o futebol promete reformular e padronizar o modo de os clubes fazerem negociações e prestarem contas, mas faz isso em um ritmo devagar demais, quase demonstrando que não há vontade de fazê-lo.

Não vamos nem entrar aqui no submundo do dinheiro sujo investido no futebol, como no caso das apostas online, que corrompe toda a estrutura esportiva e faz circular ainda mais grana para dirigentes, árbitros, jogadores e intermediários (sempre eles). Isso fica para uma outra coluna, prometo.

Não pense nem por um só minuto que é por amor ao esporte que empresários bilionários russos, árabes e coreanos têm investido seu rico dinheirinho no futebol. Podem não ter lucro, mas o retorno, para o que eles querem, é certo. E enquanto governos e entidades permitirem que o futebol seja essa máquina de lavagem de dinheiro, tudo continuará assim.

