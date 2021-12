Convicção mantida?

Entre sábado passado e terça-feira, o presidente do Bahia, Marcelo Sant´Ana, em duas ações, maculou sua imagem de administrador profissional e atualizado. Foi de 'manager' a 'cartola' no espaço de pouco mais de 72 horas ao bater boca com a arbitragem no intervalo do Ba-Vi, e depois ao demitir Sérgio Soares após o empate com o Paysandu. Pressionado pelo mau futebol que a equipe tem apresentado e a consequente saída do G-4, ele optou por uma prática abominável e outra de resultados duvidosos para tentar salvar sua pele e a do Tricolor nesta resta final de brasileiro.

Nada, nem mesmo o 'calor do momento', justifica a ida de Sant'Ana aos vestiários da Fonte para dar um pito na arbitragem. O presidente disse em entrevista após o Ba-Vi que considera essa uma atitude normal dentro do futebol, mas sabe que não deveria ser assim. Vacilou feio e ponto final. Nem quero me alongar nessa história porque não é necessário nem encontrar argumentos.

Quero me estender é na troca de Sérgio Soares por Charles. De fato, Marcelo Sant'Ana tinha uma justificativa razoável para demitir Soares. E não eram nem os resultados pífios. Desde o duelo contra o Paraná, o time passou a pressionar bem menos seus adversários. Já não era quem mandava nos jogos nem criava tantas chances de gol como no 1º turno da Série B. Contudo, não foi isso que o Bahia colocou como motivo da demissão.

Entendo que é observando a postura que o Bahia vai adotar para seus últimos oito jogos na Série B que a gente vai poder, de verdade, conferir se houve evolução ou não tanto na chefia administrativa quanto no comando técnico do Tricolor. Porque de todas a promessas feitas por Sant'Ana antes e ao assumir o clube, a que mais me empolgou foi a de dar à direção de futebol um claro objetivo de como ele, presidente, gostaria de ver o time jogar: no ataque e pressionando o adversário.

Charles, que Sant'Ana não foi efetivou no início do ano com a justificativa de que o Bahia iria prepará-lo para o futuro, jamais trabalhou suas equipes com essa mentalidade ofensiva e ousada. Tanto em 2006 quanto em 2014, seus times jogaram com raça, mas sempre com o contra-ataque como principal virtude. O mesmo acontecia com o time do sub-20, recheado de volantes. Será que os nove meses ao lado de Sérgio Soares foram suficientes para uma mudança de mentalidade? É possível, mas improvável.

Posso estar errado também. Há uma outra hipótese a se considerar: a de que Charles, um centroavante cerebral e técnico quando jogador, só optou por equipes defensivas por respeitar o 'DNA' dos elencos que tinha em mãos. Realmente, em 2006 e em 2014 (e em boa parte de sua permanência no sub-20), pensar primeiro em não sofrer gol e tentar um golzinho em bolas paradas ou no vacilo do adversário me parecia ser algo muito mais inteligente do que mandar o time para o ataque. O problema é que hoje ele não pode nem pensar em fazer isso. Não tem laterais nem volantes com essas características, muito menos atletas que jogam em velocidade para puxar contra-ataques.

Sant'Ana vai cobrá-lo para que o time tenha essa postura? Charles é realmente um técnico capaz de fazer o time jogar bem ofensivamente? É tudo que espero, mesmo que o desejado retorno à Série A não aconteça. Para cativar seu torcedor e sócios (e voltar a vencer), o Bahia precisa voltar a ser protagonista.

