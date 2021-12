Coerente na incoerência

A melhor ferramenta de trabalho para um crítico é a consistência do assunto que ele estuda, seja cinema, economia ou futebol. Outro instrumento extremamente importante é explorar a coerência dos atos, durante a produção, do responsável por aquilo que está sendo ofertado ao público, seja lá qual for a área. Perdido, confesso, não sei exatamente como avaliar os cinco jogos de Charles Fabian à frente do Bahia neste fim de temporada. Não consigo analisar o trabalho de alguém que é consistente apenas em sua inconsistência, e que é coerente somente em sua incoerência.

Ao assumir o time, Charles exaltou os "experientes" como chaves para o retorno às vitórias. Mas Souza, Roger, Cicinho e Tiago Real entram no time ao mesmo passo que deixam o campo para dar lugar a João Paulo Penha, Rômulo, Juninho e Alexsandro. Seja 'maduro' ou 'verde', se num jogo o cara é titular, no outro sequer senta no banco de reservas.

Antes da estreia, Charles disse que seu Bahia seria "compacto". Contudo, jamais houve tanto espaço entre defesa, meio-campo e ataque como os vistos nos últimos cinco jogos do Tricolor. Não se trata nem da 'síndrome de cobertor curto', da qual o time sofria com Sérgio Soares, deixando a defesa desprotegida quando atacava em massa e pressionava a saída de bola dos adversários. O lençol da equipe hoje é feito de remendas mal costuradas, com visíveis buracos a cada retalho.

Em suas coletivas após os jogos, Charles volta a desfilar incongruências. Elogia Penha por sua obediência tática e nem o leva para o banco dois jogos depois. Aponta Rômulo como um jogador "agudo" e que "joga na vertical", quando este sequer consegue driblar para frente ou chegar à linha de fundo após uma tabelinha. Reclama da imprensa e da torcida que "não sabem o que acontece durante os treinamentos" (quando estes criticam suas mudanças), mas fecha as atividades da semana em mais de 50% dos dias de trabalho.

Fico triste em escrever isso, pois Charles é um dos meus ídolos de infância e uma pessoa que até hoje me aparece como correta e íntegra, fatos que não mudam com seu fraco desempenho no comando do Tricolor. Pode parecer que não, mas torço por seu sucesso, até porque acredito que mais ex-jogadores do clube deveriam seguir seus passos e se estabilizarem em cargos diretivos e do corpo técnico. Espero, de verdade, que ele vire essa tempestade a seu favor.

Vândalos

Não me digam que é amor a um clube o que move uma pessoa a se deslocar à porta do prédio do presidente da entidade, ameaçá-lo de morte, pichar fachadas e tumultuar a noite de centenas de famílias.

Lugar de protestar contra dirigente é no estádio, no Conselho ou nas urnas, por mais frustrante que seja a situação do time em campo.

Nada justifica qualquer tipo de violência. Nada! Muito menos um resultado esportivo.

Juntar-se em bando para vandalizar por aí, com a certeza da impunidade mediante o anonimato de um grupo, é um ato covarde. E burro! Ninguém vai passar a ganhar jogos porque um dirigente está sendo pressionado. Mas não é esse o real objetivo deles, né?

