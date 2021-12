CBF e a falta absoluta de critérios

Os sofríveis resultados da Seleção Brasileira em suas equipes de divisão de base não são fruto de uma crise de talentos do nosso futebol, ao contrário do que propaga o preguiçoso discurso de parte da crônica esportiva e torcedores. Ainda que seja verdade que, fora Neymar, temos tido dificuldades de formar 'foras de série' por aqui nos últimos anos, é fato também que seguimos produzindo bons jogadores com frequência, sobretudo em comparação com a grande maioria dos nossos principais rivais.

O que tem pesado muito para o mau desempenho das seleções de base é a total falta de profissionalismo da CBF em relação ao tratamento dispensado às categorias inferiores. O falacioso plano de integração das equipes com o time principal, alardeado após o mais cheio de significados '7 a 1' da história, é na realidade inoperante. Até que os atletas sub-20 e sub-23 têm aparecido nas listas de Dunga, e devemos também considerar tal projeto para longo e médio prazos, mas a presente (e futura) falta de produtividade da ação tem nascedouro na maneira como os jogadores são convocados.

Peguemos por exemplo o inexplicável caso do chamado do goleiro Jean para a equipe olímpica. O que a justifica? Seu desempenho no time sub-20 do Bahia sempre foi apenas normal. Titular no profissional, fez apenas uma boa defesa nos sete jogos que disputou (na falta cobrada por Jorge Wagner no final do Ba-Vi). Exigido em outros momentos, não falhou, mas deixou de fazer defesas que um goleiro pronto para uma seleção faria.

A convocação de Jean, e de tantos outros com o mesmo perfil, é um indicativo forte de que há algo muito errado com os treinadores da base da CBF, que parecem utilizar muito mais o achismo (na mais benevolente das análises) ou a política como critérios, do que uma apropriada avaliação técnica dos atletas.

É claro que às seleções de base também chegam os craques e os jogadores acima da média, afinal, esses aparecem desde cedo nos torneios de categorias inferiores, ainda mais com a crescente cobertura da mídia desses eventos, mas boa parte das equipes é mesmo formada por atletas regulares que, no máximo, serão titulares de seus times em algum momento da carreira.

Quem acompanhou de perto o trabalho de Alexandre Gallo, no Bahia, sabe que ele não tem capacidade técnica para dirigir qualquer uma das seleções de base do Brasil. Além disso, jamais demonstrou num clube brasileiro um trabalho digno de destaque, pelo contrário. Por que então foi chamado pela CBF para ser coordenador dessas equipes e técnico do time sub-23? Mero jogo de cena foi sua demissão do cargo administrativo e será sua previsível queda do comando da seleção olímpica após o Mundial Sub-20, em junho. Quem entrar no lugar, mesmo que, ao contrário dele, tenha competência para tanto, ficará subjugado à mesma estrutura viciada.

A tão sonhada e inédita medalha de ouro pode até vir na Rio-2016, porque talento não nos falta e jogaremos em casa. Apenas por causa disso.

adblock ativo