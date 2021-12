Bom retiro

Para fugir da forte crise que aterrizou no Fazendão, o Bahia voou para Porto Seguro em busca de novos ares. Não vai dar para consertar muito da estrutura em ruínas deixada por Doriva, abalada ainda mais pelo péssimo timing das declarações do presidente Marcelo Sant'Ana, e desestabilizada pelas demissões e afastamentos 'para a torcida ver' como nos casos de Hayner, Danilo Pires e Thiago Ribeiro. Contudo, a ideia de tirar o elenco do olho do furacão é boa, e dá ao recém-chegado Guto Ferreira a chance de conhecer melhor e ganhar a confiança do grupo após uma semana de retiro no sul do estado.

Não. Sete dias não serão suficientes para o novo treinador 'descobrir' que Juninho e, principalmente, Renato Cajá, são jogadores com ótimo poder de armação com a bola nos pés, mas que quase nunca correm nos espaços vazios para abrir o jogo aos demais jogadores. Feijão, primeiro volante, faz isso com mais frequência do que eles.

Também não vai ser em uma semana que ele vai enxergar, com clareza, que Moisés é muito melhor, em todos os aspectos, que o limitado João Paulo (que funciona melhor como meia que como lateral-esquerdo). Também não será na intertemporada na Costa do Descobrimento que Guto Ferreira fará Hernane começar a se deslocar também lateralmente e não apenas na vertical (ou parado como pivô), fazendo zagueiros sair da área, abrindo espaço para que os outros jogadores cheguem próximos ao gol com menos pressão dos marcadores.

O que Guto pode conseguir neste curto retiro é conquistar a atenção do grupo. E isso, caso tenha sucesso, não seria pouco. Já disse diversas vezes neste espaço que, independentemente do sistema tático ou estratégia de jogo que um técnico propõe, o mais importante para que um time funcione é a harmonia entre as partes e a confiança de todos no trabalho coletivo. Para isso, um treinador precisa ser claro em seus conceitos. Para ter "o grupo na mão", é necessário dá-lo um norte.

Mesmo sem a melhor escalação ou ainda com os atletas mal posicionados em campo, a partir do momento em que um elenco ganha foco, ele cresce nas partidas e nos treinos. 'Ligado' durante os 90 minutos, o jogador erra menos, lê melhor seus adversários e assimila com naturalidade a pressão das arquibancadas, transformando-a em um incetivo extra.

Ainda que a tabela e o desempenho em campo me desmintam no momento, o grupo do Bahia é qualificado suficientemente para a disputa da Série B. Manter este elenco focado é meio caminho para uma possível recuperação do clube no campeonato. Para mim, esse é hoje o mais importante desafio as ser enfrentado por Guto Ferreira no comando do time. Missão difícil, mas longe de ser impossível.

Cartolada

Marcelo Sant´Ana pisou na bola feio ao deixar o posto de respeitável dirigente e dar uma cartolada à moda antiga na entrevista em que abriu uma caça às bruxas no Bahia. Ao invés da frieza e sensatez necessárias em momentos de crise, jogou para a torcida e desestabilizou qualquer tipo de harmonia dentro do clube, em todos os seus setores e não apenas dentro de campo.

O presidente de um clube não deve ter influência no vestiário. Sua função é a de dar diretrizes e contratar adequadamente seus administradores, o que Sant'Ana vem fazendo muito bem. Só não pode colocar tudo isso a perder com ações desequilibradas como as últimas.

