Batata quente

Muitas pessoas, entre amigos, leitores e até colegas de imprensa, têm me cobrado uma opinião sobre o 'caso Victor Ramos'. Perguntam quem eu acho que tem razão, se houve maracutaias e se eu acho que o campeão do Baianão 2016 vai ser decidido no Tribunal. Desde que o assunto veio à tona, minha percepção traz apenas uma certeza: ainda que haja inúmeras nuances a serem decididas e discutidas em curto prazo, é o quadro amplo - de alcance até mundial - quem vai determinar o resultado final da questão.

Esqueçam as suspeitas de picuinhas políticas, sejam elas por parte do Bahia, Vitória, FBF, CBF ou TJD-BA e STJD. Joguem para escanteio a rivalidade Ba-Vi e até mesmo a discussão se há ou não covardia por parte da diretoria tricolor em querer o Leão fora do Baiano. O que vale mesmo, neste controverso e inédito caso, é saber: quem pode dar uma resposta final se a transferência de Victor Ramos foi nacional ou internacional? A resposta, óbvia, tem quatro letras: a Fifa, que ainda não se pronunciou sobre o fato (até quando?!!!).

Terminada a discussão jurídica do assunto na esfera estadual, com o procurador Ruy João entendendo que o TJD-BA não poderia julgar o caso por conta do envolvimento da CBF e o alcance nacional da entidade, interpretação não referendada (ignorada) pelo presidente do TJD Pedro Casali em seu despacho de ontem, o julgamento do caso agora passa a uma instância federal (STJD), onde uma decisão final criará jurisprudência para ações futuras. E é aqui, leitor, que mora o perigo iminente de não sabermos jamais que clube será celebrado como campeão baiano de 2016.

Bahia, Vitória, FBF e CBF têm boas argumentações e hipóteses bem plausíveis para suas respectivas decisões. Como bem já abordou a imprensa durante todas as duas últimas semanas, o ineditismo do caso, cheio de idiossincrasias, deixa divididos até os mais experientes juristas especializados em direito esportivo. Tantas dúvidas e diferentes interpretações tendem a fazer com que o caso seja levado até o Pleno do STJD, ainda assim, cercado de incertezas. Nada impede, por exemplo, que esgotados os recursos na esfera esportiva nacional, o caso possa parar na Corte Arbitral do Esporte (última instância mundial) ou até mesmo ir à Justiça Comum.

O certo é que, se o Baianão vier a ser paralisado novamente pelo STJD para que o caso seja apreciado antes da realização das semifinais, é provável que não haverá tempo hábil para que o campeonato seja terminado dentro das datas estipuladas pela CBF para sua realização. O próximo encontro do Pleno do STJD, por exemplo, acontece já na semana que vem, no dia 14, e a reunião seguinte será marcada apenas para meados de maio, após a final do Estadual, marcada para 8 de maio. E há, inclusive, o risco de o próprio STJD se julgar incapaz de decidir sobre o caso e jogar a 'batata quente' para a Fifa.

Fatos expostos, eis aqui, amigos, as poucas conclusões a que posso chegar sobre o caso:

l Primeiramente, todos, sem exceção, estão certos em procurarem seus direitos e de levar à Justiça a decisão, independentemente de quem tenha razão e de que motivações teriam para levar à frente o caso.

l O Vitória, mesmo que tenha agido o tempo todo sob a chancela da FBF e da CBF, pode, sim, acabar punido.

l Dificilmente teremos um campeão baiano de 2016.

l Pior. Uma nova paralisação do Baianão pode causar um imbróglio jurídico ainda maior. Com que clubes ficariam as vagas da Copa do Nordeste e Copa do Brasil 2017? Quem seriam os representantes baianos na Série D deste ano?

l Se tudo isso não der em nada e Bahia e Vitória chegarem à final, os dois Ba-Vis que decidirão o título serão fantásticos, históricos e com a rivalidade à flor da pele. Oxalá!

adblock ativo