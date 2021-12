Batalha vencida

Ao redor do mundo, jornalistas que defendem a moralização do esporte dão murro em ponta de faca todos os dias. Ainda que tenham que ir de encontro a poderosos grupos políticos, econômicos e (muitas vezes) criminosos, perdendo com o passar do tempo a maioria das batalhas, raramente desistem da guerra. De maneira geral, são recompensados apenas pelo reconhecimento do público e de seus pares. Na maioria das vezes, veem suas denúncias serem dissipadas pela falta de interesse dos governantes de transformar essas informações em ações judiciais.

Não consigo imaginar a satisfação de alguns desses jornalistas ao abrirem os jornais ou ligarem suas tevês e saberem das prisões de dirigentes e empresários do alto escalão do futebol, durante o congresso da Fifa, na Suíça. Pois não se engane, leitor: se coube ao FBI e ao governo americano ir atrás dos corruptos que fraudaram o sistema financeiro dos EUA com suas propinas e subornos, isso só aconteceu porque um jornalista britânico, o escocês Andrew Jennings, soube fazer o que as polícias do Brasil e da Suíça não conseguiram (ou não quiseram fazer), juntando informações públicas de ambos os países sobre processos em que membros do alto escalão da Fifa eram denunciados por fraude, lavagem de dinheiro, suborno e recebimento de propina. Com isso, forçou a Justiça suíça a agir, o que causou o afastamento de Ricardo Teixeira e João Havelange dos quadros da entidade, após acordo de devolução de propinas recebidas por uma agência de marketing esportivo, exatamente como o atual esquema deflagrado pela Polícia Federal americana, na última quarta-feira.

Para chegar aos cartolas da Fifa, o FBI teve como base as denúncias de Jennings. O jornalista, inclusive, foi ouvido sobre o caso por mais de uma vez na Justiça americana. Sem tradição no futebol e sem as amarras políticas do podre mundo dos poderosos desse esporte, os EUA conseguiram avançar nas investigações e colocar temporariamente alguma pessoas na cadeia.

Mas Jennings não é herói sozinho nessa história. Além de ter contado com a ajuda de outros jornalistas de todo mundo (alguns brasileiros), uma das principais fontes utilizadas pelo repórter investigativo da inglesa BBC foi um documento produzido pelo governo brasileiro, em 2001: o relatório da CPI da Nike-CBF, ocorrida na Câmara dos deputados, assinada por Aldo Rabelo (PCdoB-SP, presidente) e Sílvio Torres (PSDB-SP, relator). Em território nacional, o texto não acarretou em nada aos dirigentes locais, mesmo com contundentes provas contra a CBF e empresários.

A CBF costuma se esconder atrás do quase-slogan da entidade: "Somos uma empresa privada". Assim, sempre conseguiu acobertar a maioria de suas transações e contratos, por meio de cláusulas de sigilo. Assim como a Justiça americana, a brasileira também tem leis para proteger seu sistema financeiro, mas bem menos rigorosas, com sua fragilidade sucumbindo facilmente ao forte lobby dos cartolas no Congresso Nacional, com a chamada 'Bancada da Bola', e o consequente medo político de mexer nesse vespeiro, onde muitos, como a própria CBF, são doadores ou beneficiários em campanhas eleitorais.

Minha esperança é não ter de ver mais tanta gente dando tantos murros em ponta de faca. Torço para que os efeitos da CPI do Senado, que vem por aí, sejam mais efetivos em curto prazo do que suas duas antecessora, e que aconteça com forte atuação e suporte da Polícia Federal e do Ministério Público. Não custa sonhar e manter o trabalho. Eles vão perder a guerra.

Luiz Teles | Jornalista | luiz.teles@grupoatarde.com.br

