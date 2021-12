Continua a ser uma das coisas que mais gosto de fazer. Faz parte da minha profissão e, por isso, devo ser um especialista no assunto, pesquisando a fundo histórias e personagens. Mas a verdade - que às vezes dói, até - é que, à medida que o tempo passa, meu repertório de conhecimento futebolístico, se comparado ao daquele garoto que no final dos anos 80 sabia de cor a escalação completa e os reservas de todos os times do Brasileirão, é cada vez mais ralo.

Futebol faz parte do meu mundo. Contudo, quando tinha entre 10 e 14 anos, ele ERA TODO meu mundo. Claro que não podia, naquela época, entender a amplitude do esporte na sociedade ou ainda tantas minúcias de seus bastidores, mas me impressiona lembrar que não apenas sabia as formações de cada equipe, como também era capaz de prever substituições e alterações táticas da grande maioria dos treinadores brasileiros, ainda que não houvesse muitos jogos transmitidos ao vivo, nem a vastidão de canais de esporte (TV a cabo era algo que só existia nos EUA). Tinha muita coisa em videotape, e fitas cassetes com jogos completos eram disputadas a tapas. Bandeirantes e Rede Globo tinham uma espécie de monopólio de tudo o que você poderia ter acesso no futebol, o que tornava as coisas mais fáceis, pois circulava bem menos informação.

Há também a saudosista lembrança de que as equipes não mudavam tanto de temporada para temporada, e que alguns jogadores ficavam anos e anos no elenco. O Brasileirão também não disputava tanto espaço na tevê e contratações com clubes estrangeiros, só uma vez na vida, e olhe lá...

A verdade, porém, é que a maneira e razão pela qual consumia notícias de futebol eram completamente diferentes das que tenho hoje. Ainda que inundado de programas de tevê, jogos, jornais e websites especializados, não posso disputar com aquele menino quem sabia mais sobre o esporte dentro das quatro linhas. Era ele! Certamente, sei muito mais que ele o que é importante para o meu leitor: se o drible inesquecível daquele atacante reserva ou o resultado de empate que mantém o time na zona de rebaixamento. Naquela época, tudo para mim valia praticamente a mesma coisa.

Tenho saudades daquele menino, mas gosto muito de quem sou hoje, e me divirto como poucos quando tenho a oportunidade de ir a um estádio e comer um amendoim cozido enquanto assisto ao jogo.

Dupla Ba-Vi

Eis que, a oito rodadas do fim do Brasileirão, Bahia e Vitória, de mãos dadas, estão na zona de rebaixamento juntos. Situação mais que previsível.

A sorte da dupla Ba-Vi é que há também outros times em situação igual ou pior, seja por falta de dinheiro, seja por incompetência de suas diretorias (ou os dois). A salvação é totalmente possível, ainda que um descenso seja mais que merecido pelo que apresentaram não apenas no Brasileirão, mas em toda temporada.

