A vez do ataque

Para quem vive reclamando do excesso de burocracia no gramado e de técnicos e dirigentes têm priorizado reforçar seus times defensivamente (até pelo preço mais baixo) do que ofensivamente, a dupla Ba-Vi este ano traz para torcedores e críticos uma excelente atmosfera de futebol pró-ataque, com precedentes mais próximos vistos apenas nas décadas de 1970 e 1980, quando de um lado e do outro do clássico, chegaram a brilhar ao mesmo tempo alguns dos melhores atacantes que já passaram pelo Leão e pelo Tricolor.

Minhas memórias dos Ba-Vis que presenciei entre 1983 e 1988 (não lembro direito dos anteriores e meu coração tricolor não deixa meu cérebro lembrar muito dos que vieram depois disso) são algumas das melhores de minha vida. No período, desfilaram pelo Bahia, dentre outros, Bobô, Zé Carlos, Sandro e Claudio Adão. No Leão, Hugo, Bigu e Ricky aterrorizavam a zaga tricolor sem piedade.

Não quero aqui comparar os craques do passado, que fizeram história nos clubes, com Marinho, Tiago Ribeiro, Kieza, Hernane & Cia., que mal chegaram a Salvador. O que vale para mim é o clima de confiança que vejo nos torcedores ao depositar nos atacantes a esperança do título.

Tecnicamente, Bahia e Vitória ainda estão longe de ver seus trios de atacantes no máximo de seus potenciais. os veteranos Dagoberto e Tiago Ribeiro ainda não estão em forma, distante do ritmo dos demais. Já Marinho e Edigar Júnio são os motores das equipes, mas o entrosamento com Kieza e Hernane, respectivamente, tem muito a evoluir.

Além disso, há sempre a esperança do tricolor Luisinho e do rubro-negro Vander darem o ar da graça de seus instáveis repertórios, o mesmo acontecendo com as promessas David e Zé Roberto, que ainda alternam muito seus bons e maus momentos durante as partidas.

Outro ponto positivo dos dois trios de atacantes está na mobilidade dos atletas. Nenhum deles, nem mesmo Hernane, faz o tipo de 'jogador paradão', que espera apenas pelo último toque para balançar as redes. Isso faz com que eles troquem muito de posição durante as partidas, dando aos técnicos Doriva e Mancini a possibilidade de 'inverter' seus pontas e de variar seus esquemas táticos do 4-3-3 para o clássico 4-4-2 ou para o 4-1-4-1, formação da moda mundo afora.

Pode até ser que os Ba-Vis sejam decididos por meias ou zagueiros, mas todas as lentes e olhares, no Barradão e na Fonte Nova, estarão voltados para os atacantes. Tomara, apenas, que tanta expectativa seja revertida em gols e em dois duelos de muita emoção, paz e bom futebol.

