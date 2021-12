A que custo?

Durante a semana que passou, fui entrevistado por um pesquisador holandês em relação à percepção dos brasileiros sobre os impactos dos megaeventos esportivos abrigados pelo país nos últimos três anos: Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. O ponto interessante deste trabalho (uma tese de doutorado) é que ele tem foco muito mais nas impressões deixadas na população do que nos concretos e alarmantes dados de desperdício de dinheiro, indícios de corrupção e obras incompletas ou canceladas.

Não tenho como dizer que estou 100% sobre o tema, mas meu sentimento é que, no balanço entre aspectos positivos e negativos, o brasileiro praticamente não guarda qualquer tipo de rancor em relação aos malfeitorias de políticos, empresários e cartolas. Acreditamos que fizemos eventos de sucesso e que brilharam aos olhos dos estrangeiros. E se houve gastos desnecessários ou execuções de obras cheias de 'jeitinhos', o saldo é de que provamos que somos tão capazes ou melhores que países de 1º mundo ou que nossos coirmãos em desenvolvimento (China e África do Sul), que passaram por esse momento de teste há pouco tempo.

A memória do brasileiro não é apenas curta, ela é, sobretudo, seletiva. Tenebrosas notícias sobre Collor, Sarney, Maluf, Serra, Cunha, Temer, Aécio e tantos outros seguem em circulação, mas em nome do impeachment, pode valer à pena desconsiderá-las. O mesmo vale para a galera que crê no "rouba, mas faz" e na máxima de que "os fins justificam os meios". Ou ainda para aqueles que questionam: "o que adianta pagar dívidas, sanear o clube e deixar salários em dia, se não monta um time bom?".

Muitos superfaturamentos e maracutaias da Copa foram amplamente divulgados pela imprensa. Claro que também fizemos nosso oba-oba (afinal, era um Mundial no Brasil), mas o jornalismo esportivo investigativo mostrou as caras para valer de 2010 para cá, dando munição de sobra ao Ministério Público para abrir investigações por todo o país. Parte desse material, aliás, serviu de base para a recente devassa nas contas do Comitê Organizador Local (COL) feita pela CPI do Futebol, e que terá revelações importantes no decorrer desta semana, segundo o presidente da comissão parlamentar, Romário.

É fato que após a Copa, temos hoje estádios de primeira linha. Muitos importantes projetos urbanos saíram também do papel. A Olimpíada também é responsável por um salto considerável na estrutura esportiva de alto rendimento no Brasil. Tudo isso é muito positivo, mas valeu mesmo à pena? Não teria sido menos custoso e mais eficiente termos oito ao invés de 12 cidades sedes na Copa? Os créditos especiais proporcionados pelo PAC da Copa, para a construção de rodovias e metrôs, por exemplo, não poderiam ter acontecido mesmo sem a existência da mesma? A enxurrada de dinheiro público aplicada para atletas profissionais não seriam bem mais benéficas ao país se investida nos esportes de base e escolar?

Pouquíssimos brasileiros diriam "não" a essas perguntas, mas tenho certeza que a maior parte deles ficou satisfeito com os impactos dos megaeventos no país, esquecendo a que custo os sediamos. E foi caro, muito caro, e cheio de más intenções...

