“Unidos pela Vacina” deve ser o movimento de todos!

Opaís está em um momento onde todos chegaram à conclusão de que a vacinação é o meio por onde o Brasil conseguirá sair deste colapso em que se encontra atualmente, o qual abrange, não somente o sistema de saúde, mas também as atividades produtivas da economia e a vida social das pessoas. Além de reduzir o alto nível de contaminação e a superlotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), só com o maior número de pessoas vacinadas, sobretudo a população economicamente ativa, será possível um retorno gradual da economia.

Diante desta conjuntura social e visando colaborar com o processo vacinal, o movimento apartidário “Unidos pela Vacina” pretende contribuir com diversas frentes de atuação para apoiar o processo de vacinação e permitir que ele aconteça de maneira mais célere, alcançando todos os brasileiros. A iniciativa, que é liderada nacionalmente pela empresária Luiza Helena Trajano, fará interfaces com o governo federal, estados, municípios e meios de comunicação, de modo que os empresários sejam um ponto de apoio no processo de vacinação. Na Bahia, o presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Mário Dantas, é um dos apoiadores do movimento em todo o país e representa o estado na campanha. A liderança do movimento nos estados atua sempre em conjunto por um empresário e uma representante do movimento Mulheres do Brasil, que, aqui na Bahia, conta com a Jana Ricarte.

“Temos a consciência de que, mais do que nunca, a economia precisa se reerguer, mas priorizar a vida é, sem sombra de dúvidas, o mais importante. À frente do movimento aqui na Bahia, vamos buscar unir forças com todos os empresários e a sociedade para que possamos apoiar a vacinação, dando suporte às prefeituras e ao estado”, explica Dantas.

O movimento “Unidos pela Vacina” não arrecada dinheiro e foi construído por meio de questionário, através de um levantamento das necessidades de todos os municípios no Brasil, as quais foram lançadas em uma plataforma digital, onde as empresas e pessoas que desejarem apoiar o farão por meio desta plataforma, doando diretamente aos municípios produtos e/ou serviços de acordo com as necessidades de cada localidade.

Diversos empresários e executivos de destaque nacional estão se dedicando ao projeto, nas suas diversas frentes e coordenações estaduais. Nomes como Eduardo Sirotsky Melzer, fundador da gestora EB Capital; Nizan Guanaes e Márcio Santoro, da agência África; e o Paulo Kakinof, CEO da GOL estão trabalhando pela causa.

