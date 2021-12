Os serviços que o estado não entrega

Com foco na reforma administrativa do Estado brasileiro, a segunda temporada dos Encontros Integrados para Tomada de Decisão da Associação Comercial da Bahia finaliza 2020 com um legado de importantes contribuições para a construção de um país mais justo e seguro. As lives semanais promovidas pelo Núcleo Jurídico abriram espaço para opiniões variadas sobre as propostas para a gestão do Brasil, apresentadas por economistas, juristas, professores, sindicalistas e líderes empresariais.

A importância do tema atraiu outras entidades, a exemplo do Grupo de Líderes Empresariais da Bahia (Lide-BA), Fórum Empresarial da Bahia, Sebrae, Fundação Instituto Miguel Calmon de Estudos Sociais e Econômicos (Imic), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL-BA), Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia (Faceb-BA), Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-BA) e o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia) que se tornaram parceiras dos Encontros Integrados. Com destaque para a MP 32/2020, os convidados contribuíram com diferentes pontos de vista sobre a reforma administrativa, convergindo para uma questão: a não eficácia do estado na prestação de serviços públicos, sobretudo os setores de saúde e educação.

Senso comum, a carga tributária que cada cidadão e empresa paga a título de impostos e recolhimentos deveria, mas não é adequadamente empregada para a oferta de escolas e hospitais de qualidade para toda sociedade, indistintamente. O dia a dia do cidadão brasileiro é outro: quem pode paga pelo serviço privado para ter qualidade.

Com a reforma administrativa, o que se espera é uma melhor gestão e operacionalização dos serviços como um todo, de modo que os brasileiros passem a ter seus direitos como estão dispostos na Constituição.

“No caso da educação, por exemplo, não faz sentido termos que pagar por uma faculdade ou escola particular. Em Salvador temos um grande exemplo, que é o Colégio Central, no centro da cidade. Era uma referência e orgulho para quem tinha um filho lá. Hoje vemos a necessidade de os pais terem que arcar com o ensino de seus filhos, tanto no colegial quanto nas faculdades”, indaga o coordenador do Núcleo Jurídico da ACB, Paulo Cavalcanti.

A mesma lógica é vista na saúde, onde uma pesquisa divulgada em setembro deste ano, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que em 2019 um total de 28,5% de brasileiros possuíam algum plano de saúde médico ou odontológico, totalizando 59,7 milhões de beneficiários. “O ideal não seria termos também uma boa assistência pública neste segmento?”, questiona Cavalcanti, que também é ativista da função social da empresa.

