Juntos somos fortes, unidos somos relevantes

Marcado por muitos desafios, o ano de 2020 vai ficar registrado também pela grande demonstração de união e associativismo das classes empresariais da Bahia. O lema “juntos somos fortes, mas unidos somos relevantes” nunca fez tanto sentido como neste período de pandemia. Cada um, dentro do seu raio de atuação, buscou trabalhar em prol de dias melhores para todos.

“Passamos por um cenário onde o mais importante foi priorizar a vida humana. Mantivemos os olhos no andamento das nossas empresas, mas antes de qualquer coisa o foco foi resguardar quem atua nelas. Pensar a economia de maneira responsável foi o que fizemos durante todos estes meses e assim também orientamos os associados da ACB”, explica o presidente da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas.

Com atuações conscientes e atentas às orientações das autoridades sanitárias, as entidades associativistas do estado se posicionaram para fortalecer o segmento neste período desafiador para todos, tanto a partir de ações sociais como buscando melhorias para todos os setores econômicos.

Amplamente defendido pelo vice-presidente e coordenador do Núcleo Jurídico da ACB, Paulo Cavalcanti, o associativismo empresarial mostrou na prática como é possível alcançar bons resultados mesmo diante de enormes adversidades. Dentre eles, destaques para a campanha Made in Bahia e as diversas reuniões junto a vários órgãos da administração pública, onde foram pleiteadas importantes demandas sociais e econômicas.

Promovidos pelo Núcleo Jurídico e contando com o apoio de diversas instituições empresariais da Bahia, os Encontros Integrados para Tomada de Decisão confirmaram a cada semana a importância da união para a conquista dos resultados. “Chegamos ao fim deste ano com a sensação de dever cumprido. Nosso trabalho tem sido fazer com que as pessoas e empresas acreditem no associativismo. Acredito que este é o caminho para termos um melhor desenvolvimento para a economia do nosso estado. Que venha 2021, com os seus novos desafios e que possamos seguir juntos, em prol de uma Bahia mais desenvolvida para todos”, celebra Cavalcanti.

*ACB em Foco – Publicada às quartas-feiras, a coluna cobre a atuação da Associação Comercial da Bahia na defesa do empresariado baiano

adblock ativo