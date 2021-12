ACB inicia Jornada de Ações Transformadoras

A Associação Comercial da Bahia (ACB), em parceria com a Fundação Paulo Cavalcanti, deu início na tarde de ontem, 31 de agosto, à programação da Jornada de Apresentações sobre Ações Empresariais Transformadoras no Combate à Insegurança Jurídica. A série de encontros virtuais é voltada para a conscientização das entidades representativas das classes produtivas do estado e seus associados sobre a necessidade de conquistar e defender garantias e segurança para quem gera renda, empregos, tributos e bem-estar social no país.

O Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) foi a entidade convidada para a primeira etapa da Jornada, oportunidade na qual foram apresentados projetos estruturantes para o ambiente empresarial baiano, dentre os quais o C-Gescon – Certificado da Gestão Consciente da Função Social da Empresa.

Como explicou o vice-presidente da ACB e coordenador da jornada, Paulo Cavalcanti, a certificação tem como objetivo principal destacar e valorizar o papel das empresas e dos empresários legalmente constituídos e cumpridores de sua função social enquanto fontes de geração de empregos, renda, tributos e bem-estar social.

“Visamos transformar o ecossistema da atividade empresarial mais seguro, transparente e próspero. Com medidas pacificadoras de combate à cultura de criminalização e demonização das empresas, a C-Gescon busca uma aproximação mais saudável com os órgãos públicos de controle e fiscalização, reafirmando compromissos com princípios lícitos, éticos e morais”, pontuou Cavalcanti.

Como disse o líder empresarial, a certificação está sendo desenvolvida como um mecanismo de apoio às associadas na preservação da sua função social, evitando que as empresas sejam extintas diante de eventos como processos de investigações envolvendo seus controladores. “É preciso que tenhamos medidas de proteção e reação imediatas diante de ataques e abusos cometidos por nossas instituições públicas”, acrescentou.

A Jornada de Apresentações sobre Ações Empresariais Transformadoras no Combate à Insegurança Jurídica faz parte da estratégia da ACB para a implantação do Conselho das Entidades Empresariais, que tem como objetivo o fortalecimento do ativismo da função social da empresa, garantindo voz aos empresários e a defesa dos interesses comuns da classe produtiva da Bahia.

Publicada às quartas-feiras, a coluna mostra a atuação da Associação Comercial da Bahia na defesa do empresariado baiano

