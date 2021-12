Reverência à Mãe Carmem

Mãe Carmem do Gantois não resistiu ao convite da "filha" Licia Fabio e foi assistir à passagem dos trios na área VIP do seu camarote, na noite de segunda-feira. "Sou carnavalesca, gosto de todos", disse a filha de Mãe Menininha, sem revelar seus favoritos. Mas a emoção bateu forte mesmo foi na passagem de sua outra "filha", Daniela Mercury, que cantou Oração A Mãe Menininha e foi ovacionada pelo público.



Sintonia fina



O Expresso 2222 foi o QG de Letícia Muhana, diretora geral do Canal Viva no Carnaval. Da varanda VIP, a executiva vibrava pelos trios elétricos que passavam e pelos bons frutos que o axé rendeu ao Globo de Ouro em homenagem aos 30 anos da música baiana. Segundo ela, os dez programas, produzidos pela Gege Produções Artísticas, de Flora e Gil, levantaram a audiência de forma extraordinária. "Isso prova que a música da Bahia tem lugar no ambiente audiovisual". Na companhia do designer de interior Erick Alves, autor do projeto de sua casa na Praia do Flamengo, Letícia recebeu atenção especial da anfitriã. A parceria com a Gege Produções vai se repetir no Globo de Ouro Samba e Pagode, que será gravado no Rio em abril e exibido em junho. "Em 2017, queremos um sobre o sertanejo, no interior".



Chega pra lá, Faustão



A diretora da TV Aratu, Ana Coelho, comemorou a boa audiência da transmissão do Carnaval em 2016, quinto ano em que o SBT é a emissora oficial da folia baiana. "Domingo tivemos vários picos e batemos Faustão em diversos momentos", contou. A ideia agora é ser também a emissora oficial do réveillon da cidade. "Está dando muito certo. Não vejo

crise nenhuma".



Dono das listas VIPS



O relações públicas Betinho Pacheco, dono de uma das mais bem-sucedidas empresas de mailing do país, responsável pela lista VIP de eventos como o Baile da Vogue, estreou no Carnaval de Salvador em grande estilo. Hóspede de Regina Mendes e Peter Bafitis, o RP chegou sexta e não parou. Saiu no trio de Ivete Sangalo e bateu ponto no Expresso 2222 todos os dias. "Nunca tinha visto nada parecido".



Tem grife na folia



Festeiro de carteirinha, Ticiano Santana, representante da In Brands para Bahia, Sergipe e Alagoas, estava orgulhoso pelas ações da Ellus. Santana recepcionou a equipe de São Paulo, formada por estilistas e a turma do marketing da grife, que desembarcou na festa para acompanhar os investimentos no Expresso 2222, Banda Eva e Carlinhos Brown.



... vai tu mesmo



de futebol Ronaldinho Gaúcho bateu ponto no Camarote Skol nos dias de folia. Já que o espaço não tinha uma lista de convidados estrelada que causasse alvoroço na mídia, o atleta podia se dar ao luxo de ser "a maior das estrelas". E encarregou seu entourage de avisar aos jornalistas que não falaria com ninguém.



De olho na carne Friboi



Na transmissão do Carnaval do SBT pela primeira vez, Ticiana Villas Boas aproveitou para visitar o Expresso 2222. "Há cinco anos não fazia transmissão ao vivo, é uma alegria", disse a baiana. O marido, Joesley Batista, presidente da holding J&F Investimentos, dona da Friboi, não deu as caras no circuito, ficou no apartamento do casal, na Av. Contorno, cuidando do filho de um ano, com a ajuda dos sogros. Ao recebê-la, Flora Gil tratou logo de business: "Tem Friboi aqui, tímido, pouquinho, vamos organizar para o ano que vem", disse a anfitriã.



Na rota da fama



O cantor Russo Passapusso, vocalista da banda Baiana System, integrou a lista de convidados VIP do Camarote Salvador. Mas não se deixou fotografar. Em ascensão no Carnaval de rua, o músico já começa a circular nas rodas mais restritas da cidade. Discurso social, mas frequentando ambientes mais chiques- algo trazido pela fama, naturalmente.



Bahia em Sampa



A marca Bar Brahma deve continuar articulando uma estreita relação com a capital baiana. É o que indica o empresário Cairê Aoas, diretor da Diverti Eventos, realizadora do camarote. Ele antecipou, com exclusividade para a coluna, que o tema do camarote Bar Brahma de São Paulo, em 2017, será "O Que A Baiana Tem?".

O empresário diz que a implantação de um Bar Brahma em Salvador continua de pé.



Bloco da Jú #concentramasnãosai

O apê do arquiteto David Bastos, na Vitória, recebeu ontem admiradores da diretora de marketing do grupo Glamurama, a baiana Ju Ferraz, para festejar seu aniversário

adblock ativo