Licia dá exemplo de generosidade

O abraço afetuoso entre Licia Fabio e Marta Góes (Foto: Tati Freitas | Divulgação)

Quando soube que a banqueteira Marta Góes não faria o seu tradicional camarote Boteco Marta Góes, este ano, por dificuldade de patrocínio, a promoter Licia Fabio decidiu convidar a amiga para reinar no seu espaço. Concedeu-lhe o título de musa do seu camarote, reservou uma área para que a amiga pudesse ver e ser vista na folia e, de quebra, ainda lhe ofereceu uma cota de camisas para que Marta levasse seus convidados. Bom lembrar que o espaço de Licia este ano está menor, mas não menos aconchegante. "Nunca vou esquecer a generosidade dessa amiga tão querida que me acolheu com esse amor imenso que ela tem no coração", disse Marta Góes à coluna.

*****

Famosa, pero no mucho

Desde que virou bailarina do Faustão, a baiana Lorena Improta diz que não pode mais curtir a folia na rua tranquila, sem o assédio dos fãs. "Eu amo, mas sinto falta de curtir mais à vontade". O assédio pode ser grande na rua, no camarote Skol passou despercebida

*****

Governador curte os dois lados da folia

Depois de assistir ao desfile de artistas no Campo Grande, na quinta, o governador Rui Costa esteve na quinta no camarote do Nana. "Vim prestigiar o outro lado do Carnaval", disse

*****

Festa Privé com vista para o mar da baía

Pouca gente consegue reunir tanta gente interessante numa festa como os empresários Regina Mendes e Peter Bafitis. Na sexta, o casal reuniu em sua casa, no Campo Grande, um grupo para um almoço que reuniu artistas, amigos e empresários brasileiros. Entre as presenças, o ex-dono da construtora Tenda Henrique Alves Pinto

*****

O bom anfitrião preza pela diplomacia

O prefeito ACM Neto tem se revelado um grande anfitrião. Faz questão de prestigiar a todos que investem na folia. Sexta foi a vez de visitar o Expresso 2222 e cumprimentar Flora e Gilberto Gil

*****

Amor ao Ilê

O ator Marcus Majella, estrela do Vai que Cola e do Ferdinando Show (Multishow), se derrete quando o assunto é Carnaval. Há 10 anos ele troca a folia do Rio pela festa em Salvador. E sua experiência como folião trouxe o amor pelos blocos afros. Este ano, ele realizou um sonho, ver a saída do Ilê

*****

Atestado de autenticidade na Brahma

Chamado para criar o projeto do Camarote Bar Brahma, 10 dias antes da festa, o arquiteto Ruy Espinheira Neto foi lá, sexta, deixar sua assinatura

*****

Linda, loura e superanimada

Convidada do camarote Contigo! by Schin, a top model Renata Kuerten foi uma das celebridades que mais atraíram a atenção dos convidados. Não só pela beleza estonteante como pela animação. "Amo o Carnaval de Salvador"

