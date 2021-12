Igor Kannário faz jus à monarquia

Igor ao lado da mulher durante a premiação (Foto: Carlos Casaes | Ag. A TARDE)

Ninguém causou mais na entrega do Troféu Dodô&Osmar do que Igor Kannário. O príncipe do gueto chegou ao TCA a bordo de uma limusine branca, acompanhado da mulher, Maria Quitéria, com quem está casado há 10 anos, e de um séquito, como convém a um membro de uma família real.

O ídolo foi recepcionado por uma multidão de fãs. Para ele, concorrer ao troféu é como participar do Oscar. "Me senti como no Oscar. É maravilhoso viver isso, é a realização de um sonho. Jamais imaginei ser seguido por tanta gente, ver minha música na boca do povo.

A pipoca do Kannário marcou minha história e a do Carnaval. Ano que vem, espero levar ainda mais alegria ao povo do gueto, o meu povo", disse.

La Mercury quer voltar ao Campo Grande em 2016

Malu Verçosa, Lucie Mattalon e Daniela Mercury (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

De mãos dadas com a mulher, Malu Verçosa, e com o estilista que a vestiu no Carnaval, o mineiro Eduardo Suppes, Daniela Mercury chegou discretamente ao TCA. Assediada pela imprensa, a rainha, que ganhou o troféu como melhor figurino, disse que pode voltar ao Campo Grande em 2016. Segundo ela, o próximo Carnaval já está sendo planejado.

Como de praxe, fez mistério sobre o que vai apresentar. "Vamos avaliar a possibilidade de voltar ao centro. Esse circuito está ligado à minha memória afetiva, à minha infância, quando minha mãe me trazia, fantasiada, para curtir a festa".

Férias interrompidas

Licia Fabio, Sylvia Gladys e Helaine Schindler interromperam as férias na Praia do Forte para assistir à cerimônia de entrega do Troféu. "Não perderia por nada", disse a promoter.

Cinema, aí vai Elísio Lopes Jr.

Elísio Lopes Jr. não cabia em si de felicidade. Responsável pelo roteiro e direção da cerimônia, ele, que é um dos mais requisitados no mundo das artes, agora vai experimentar o cinema.

'Namoro' à vista

Manno Góes chegou ao TCA acompanhado do compositor carioca Ronaldo Bastos. A dupla diz que anda "de namoro". Musicalmente, claro. "Estamos estudando umas parcerias", disse Manno.

