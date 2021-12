Gil ironiza coro de “Fora, Temer”

No domingo de Carnaval, além de manter a tradição de acompanhar a saída dos Filhos de Gandhy no Pelourinho, o cantor baiano Gilberto Gil ainda fez questão de ir pessoalmente receber os convidados do Expresso 2222. Já passava de 1h de segunda-feira quando ele deixou o camarote. No local, só se comentava sobre a vitalidade de Gil, que circulou a noite inteira pelo espaço, cumprimentou a todos, posou para fotos com os fãs, conversou com os amigos e recebeu homenagens dos trios que passavam em frente ao edifício Oceania. Vida longa ao mestre!

Modismo

Gil disse ver com satisfação as manifestações políticas durante o Carnaval, como a realizada pela banda Baiana System na última sexta-feira, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Na ocasião, a banda puxou um coro contra o presidente Michel Temer. Segundo ele, expressões desse tipo durante a festa remetem aos antigos carnavais. “A festa sempre teve essa coisa da crítica, da troça. É muito interessante. Mas o 'Fora, Temer' parece que virou uma frase da moda, não é?”, ironizou.

Lázaro Ramos e Taís Araújo curtem em família

A pista de dança do Expresso 2222, no domingo, virou um baile infantil para João Vicente, 5, e Maria Antônia, 2, filhos do casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo. Os pequenos dançaram com os pais e atraíram os olhares dos convidados. Este foi o primeiro Carnaval de Maria Antônia em Salvador. A mãe fez questão de fantasiá-la com uma tiara de oncinha. João, segundo o pai, estava ansioso para desfilar no Filhos de Gandhy. “Ele desfilou ano passado e adorou, já quer repetir a dose”, brincou o ator.

Agenda cheia

A escolha por um Carnaval em família se deu por conta da complicada agenda de compromissos do casal. Até o final do primeiro semestre de 2017, os dois não pretendem parar: estão se dividindo entre a gravação da minissérie global Mister Brau, que reestreia em abril, e a turnê do espetáculo teatral O topo da montanha, que segue até junho. Novela, por enquanto, nem pensar: “Estamos sem tempo para nada”, disse Lázaro.

Empoderada

No Carnaval que teve o empoderamento feminino como tema de diversos blocos, quem demonstrou poder foi Maíra Azevedo, a Tia Má. Além de ser uma das musas do Bloco da Preta, de Preta Gil, a Tia foi homenageada pelo Filhas de Gandhy e ainda sairá hoje com o trio do Psirico. O sucesso da jornalista já ultrapassou os limites do estado: ela foi convidada para levar seus conselhos supersinceros a um camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Tia Má ficou lisonjeada pelo convite, mas a paixão pelo Carnaval de Salvador falou mais alto.

Juntos na paixão pelos blocos afros

A apresentadora Bela Gil e o esposo João Paulo Demasi, que irão estrear um reality show em março no GNT, reafirmaram a admiração pelos blocos afros de Salvador no último domingo. Ela desfilou no Cortejo Afro e ele, no Filhos de Gandhy. A paixão pelas agremiações, segundo Bela, é antiga. “Sempre dou um jeito de participar do desfile do Cortejo. É meu bloco preferido do Carnaval. É singular e emocionante. Eles fizeram uma linda homenagem a meu pai. Se eu pudesse, passava o Carnaval inteiro com esta roupa maravilhosa”, disse, mostrando a fantasia do bloco que, este ano, estampa o rosto de Gilberto Gil.

Com ela é na base do beijo

Se tem alguém que não pode se queixar de falta de beijo é Marta Góes. Todos os amigos que passaram por lá ganharam selinho à moda Hebe

Esquenta vip na vitória

O designer de joias Carlos Rodeiro retribuiu o almoço que Flora Gil fez para ele para lançar a coleção Búzios, no seu apartamento do Rio de Janeiro. No domingo, ele e Marlon Gama foram os anfitriões do esquenta no Corredor da Vitória, por onde passaram o prefeito ACM Neto e a apresentadora do Saia Justa, Astrid Fontenelle, com o filho Gabriel, que tem se revelado um grande folião.

Camarote da diversidade

A banda Aviões do Forró está alçando seus últimos voos com a cantora Solange Almeida que, a partir do próximo mês, segue em carreira solo. Em clima de despedida, o grupo se apresentou na noite do último domingo no Camarote Club. "É uma despedida mas, ao mesmo tempo, uma comemoração, pois sei que Sol terá muito sucesso em sua carreira solo", disse o cantor Xandy. E por falar no camarote Club, a junção dos camarotes do Reino e Cerveja & Cia, foi um acerto. Serviço impecável, tanto de bar quanto de buffet, e já na estreia se consagrou como o espaço da diversidade. Gente de toda cor, de todo estilo, de todo tamanho. Para completar, o staff da Itaipava, patrocinador do espaço, está sempre a postos para deixar o folião à vontade. Aprovado!

O que está havendo aê?

Como perguntar não ofende, aí vai: o que aconteceu com o camarote Schin Aê, no Circuito Dodô (Barra-Ondina)? O espaço, que já foi considerado por esta coluna como um dos melhores deste trecho do circuito, perdeu em qualidade de serviço. Embora conselho e água só se dá a quem pede, não custa alertar os organizadores de que não basta contratar meia dúzia de celebridades, ou pseudo-celebridades, para sair bem na foto. O público consumidor não perdoa. Vamos melhorar, gente! Até porque o espaço físico é um dos mais bacanas deste circuito. #ficaadica.

