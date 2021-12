Excesso de selfies faz Gil esquecer das coisas

Com a onda das selfies invadindo a folia, caminhar pelo próprio camarote, o Expresso 2222, virou tarefa difícil para Gilberto Gil. A todo momento o cantor é abordado pelos convidados para fazer um registro do encontro. Com aquela paciência que Deus lhe deu, ele nunca diz não. "Achonatural. As pessoas querem guardar consigo um pedacinho da festa".

Apesar de afirmar que está acostumado com a novamoda, admiteque a quantidade de fotos durante a noite, no fundo, o incomoda: "Até já perdi as contas de quantas fotos tirei hoje. Às vezes, saio para fazer algo e sou abordado tantas vezes que até esqueço para onde ia, ou o que eu ia fazer. Tira minha atenção", confessa.

Lambeu, mas não arrepiou

No Carnaval vale tudo mesmo. Até lambidas no rosto. Foi o que fez o ator Fábio Lago ao encontrar o colega Luís Miranda, no camarote Schin, no domingo. Depois de trocarem "amassos", "sem segundas intenções", claro, Lago viu que estava sendo fotografado e passou, languidamente, a língua no rosto do amigo. Miranda se divertiu, mas disse que não arrepiou

Comprometido

O mulherio bem que tentou atacar o caçula do comendador José Alfredo, ou melhor, o ator Daniel Rocha, que interpreta o personagem de Império, mas o gajo veio com a

namorada, Laís Leal, que não deu mole à concorrência no Brahma. Animado, ele confessou não conhecer bem a axé music, mas vibrou com a passagem de Durval Lelys. "Assistia pela televisão e não imaginava que a vibração fosse tão positiva. Preciso vir com mais tempo para sair na sair na pipoca e subir no trio"

Quem vê cara...

Apesar da carinha de boa-moça, bem que a jornalista Ana Paula Padrão curtiu a folia no Planeta Band domingo. Muito animadinha, ela disse que sempre vem ao Carnaval. "Tenho uma relação com a Bahia, já tive casa aqui, não escondo minha paixão por esta terra". O Olodum e Ivete são seus favoritos. "Ontem eu vi os dois passarem aqui. Foi lindo", disse ao pé do ouvido do repórter.

Elegância e beleza duplicada

As gêmeas Suzane e Suzana Massena, 18, esbanjaram elegância no camarote Expresso 2222, no domingo. As modelos baianas que viraram sensação no mundo da moda, fotografando para as mais importantes revistas da área, como a Elle e Maire Claire da África do Sul, estão morando naquele país. "No Brasil, a discriminação é perversa. Aqui, a cor da pele serve como critério de desempate e estamos sempre em posição desfavorável", disse Suzana. O publicitário Washington Olivetto foi o primeiro a apostar em camarote na Bahia. Foi dele a ideia do 1º camarote Brahma, no Campo Grande, anos atrás. Agora, ele voltou à folia baiana para apresentar a festa à mulher, Patrícia Viotti, e aos filhos gêmeos.

Rapidinho, para ir lamber a cria

No geral, os artistas que vêm contratados pelos patrocinadores dos camarotes costumam quebrar o protocolo e se jogar na folia. Não foi o que aconteceu com o ator Rafael Cardoso, o chef Vicente da novela Império. Depois de atender à imprensa, de forma simpática, e elogiar a cerveja que pagou por sua presença, se mandou para o hotel. Justificado. Ele queria voltar logo para o Rio para curtir a filha Aurora, que acabou de nascer.

Brigas, nunca mais!

A briga de primos ficou para trás. ACM Neto e Duquinho Magalhães, que andaram se desentendendo lá atrás por conta da cobrança de algumas taxas feita pela prefeitura ao camarote Salvador, estão amiguinhos de novo. Domingo, Neto foi curtir no camarote do primo e até posaram para os fotógrafos. A retomada da amizade pode, talvez, ajudar o herdeiro de Luís Eduardo Magalhães a renovar o contrato do camarote com a prefeitura, que vence agora em 2015.

Gay, e daí?

Kleber Toledo foi um dos astros mais assediados pela imprensa no domingo no Skol. Todos queriam saber sobre o gay que o ator vive na novela Império. "O fato do Leonardo ser gay não é o mais importante do personagem", defendeu.

Amasso errado

A foto que ilustrou a nota de ontem, aqui na coluna, sobre o assédio das mulheres com João Baldasserini não era a do ator. A foto verdadeira saiu na capa do jornal. Aqui vai a verdadeira, para não deixar dúvidas do ti-ti-ti.

