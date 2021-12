Estilista da Givenchy se joga nos circuitos

Foto: João Eduardo Franco / Divulgação

Ciceroneado por Marina Morena, o diretor criativo da grife Givenchy, o italiano Ricardo Tisci, estreou no Carnaval de Salvador como se fosse um folião veterano. Na sexta, o italiano mal desembarcou aqui e foi direto mergulhar na piscina do Yatch Clube. De lá, seguiu para o Campo Grande para ver o Furdunço. O italiano não resistiu ao estilo cool da Baiana System e acompanhou até o final. Voltou para a Barra e bateu ponto no camarote Expresso 2222, com Marina e Fernanda Paes Leme, onde foi recebido por Flora e Gilberto Gil.

Foto: Divulgação

Alvaro Garnero tira folga do Café de la Musique para curtir

Acompanhado da mulher Cristiana Arcangeli, o empresário e apresentador de tevê Alvaro Garnero deixou o badalado Café de La Musique, em Trancoso, com a equipe e voou para Salvador para curtir a folia. Garnero aterrissou no Schin.

Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE

Lucinha Araújo aprecia a festa

Lucinha Araújo ficou fascinada com a primeira vez dela na folia baiana. "Eu sempre achei que a maior festa fosse o desfile das escolas de samba do Rio. Mas aqui é muito melhor, com o povo festejando, soltando os bichos", disse a mãe de Cazuza e viúva do produtor musical João Araújo. Ela contou que faz um livro sobre o marido, com quem foi casada por 57 anos. Lucinha fica até hoje hospedada na casa de Flora e Gil. Quando escureceu, ela se foi, como a Cinderela, e deixou a festa. "Eu não aguento, sou velhinha, vou fazer 80 anos".

Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE

Neto Sagrado?!

ACM Neto e Guilherme Bellintani cochicharam muito no Expresso 2222. Sobre o quê? "Essa é segredo, ninguém pode saber. Mas tem a ver com Carnaval", disse o prefeito. Folião dos bons, o prefeito vestia uma camisa onde se lia: "Sagrado profano". Profano pode até ser, já sagrado...

Noutro ritmo

A bela Paloma Bernardi deixou o namorado Tiago Martins no Rio e veio ver de perto a folia baiana no camarote da Skol. A atriz contou que fez aula de samba para não fazer feio na Bahia. Esqueceu que o ritmo aqui é outro.

Agachadinha

A atriz Thais Fersoza driblou o público para conseguir assistir à apresentação do marido, o cantor Michel Teló , na noite de sexta, no camarote da Schin, em Ondina. Sentada na escada, ela conseguiu.

Atrás do axé

O ator Leonardo Miggiorin já virou figurinha carimbada no Carnaval de Salvador. "Digo que venho buscar o axé da Bahia para o ano todo", contou o ator, na sexta, no camarote Bar Brahma, na Barra.

Astrid é louca pelo Psirico

Astrid Fontenelle se sentiu em casa no camarote Licia Fabio, especialmente na área externa próxima à entrada, de onde tirava fotos com o povo que passava na rua. "Adorei ficar aqui fora no puxadinho". Quando o Psirico passou, ela correu para a varanda e acenou para Márcio Victor, que logo perguntou por Gabriel, o filho dela.

adblock ativo