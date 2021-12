Casal Friboi deixa bebê na casa dos avós e cai na folia

A ideia era trazer o filho, o recém-nascido Joesley Filho, de apenas 24 dias, para apresentá-lo à família, mas ao ouvir o som da música baiana, Ticiana Villas-Boas não resistiu e caiu na folia com o marido, o empresário Joesley Batista, presidente da holding J&F Investimentos, dona da marca Friboi. "A intenção era trazermos o bebê para os parentes que ainda não o tinham visto conhecerem, mas os amigos começaram a ligar para a gente sair e não resisti.

O Carnaval está no sangue, só vim para dar uma olhadinha, mas já estou há mais de uma hora aqui", contou a jornalista que estava no cercadinho vipérrimo do camarote Licia Fabio, onde ficam protegidos dos demais, os poderosos homens de negócios e as celebridades. Mas não foi bem assim. Cada trio que passava, ela mostrava que não perdeu a baianidade nem o gingado.

Em tempo, a âncora da Band aparentou estar em forma. Já perdeu 10 dos 14 quilos que ganhou na gravidez. "Só faltam 4", comemorou . Apesar de discreto, o dono da Friboi não é um estreante na festa. Antes de casar com a baiana, já saltitou na folia local. Disso ele não quis falar. É partidário da máxima: "o que aconteceu no Carnaval morreu no Carnaval.

Pipoca Moderna no Carnaval 2016

Como neste verão, por falta de espaço, Márcia Castro limitou a Pipoca Moderna - maior sucesso da estação no ano passado - a duas edições, ela promete que vai trazer o projeto para o Carnaval em 2016. Tomara!

Bruno Mazzeo só quer saber da festa

No Carnaval, não se fala de trabalho. Pelo menos é isso que pensa o ator Bruno Mazzeo, que, no sábado, brincou a valer com a namorada, a diretora de TV Joana Jabace, no Expresso 2222: "Não quero pensar em mais nada". Insistindo, revelou: em março, volto a cartaz com "Sexo, Drogas & Rock'n'Roll", no Rio

Baianeira

A cantora Jussara Silveira, nascida em Minas e criada na Bahia, não perde a folia por nada. Sábado, no Camarote Licia Fabio, estava nostálgica. "Já saí como cantora da

Banda Eva quando era alegre e jovem", lembrou a baianeira



Aquecimento para Baile no Palace

Ao lado da melhor amiga, Regininha Mendes, com quem está hospedado, o empresário Antônio Mazzafera tem plano de inaugurar o lendário Palace Hotel, na rua Chile, antes do próximo Carnaval. "Assim, vamos poder fazer, no salão do Palace, um lindo baile, como os que aconteciam lá, antigamente". O projeto dele naquela região não se limita ao Palace. Ele comprou mais de 120 imóveis no centro da cidade

Abre o olho, Paolla Oliveira!

Se foi, de fato, o ator João Baldasserini, da minissérie "Felizes para sempre?", o pivô da separação de Paolla Oliveira e Joaquim Lopes, é bom a atriz sensação do momento ficar de olhos abertos. No pouco tempo em que passou pelo camarote Schin, no sábado, Baldasserini foi uma das celebridades mais assediadas pelas mulheres. Gentil e sorridente, o candidato a galã atendeu todas

Nos ares

Michelle Marie Magalhães se despediu do Carnaval na noite de sábado, no camarote da amiga Licia Fabio. "Amanhã, vou voar, três dias para mim são suficientes", disse a empresária fazendo mistério sobre o destino. Michelle curtiu as duas primeiras noites da folia ao lado do namorado, o empresário Alvaro Carrascosa, no Camarote Salvador, do filho Duquinho Magalhães

Vilania na TV

Paula Burlamaqui é habitué do Carnaval baiano. Superamiga de Caetano Veloso, a atriz esteve no sábado no Expresso 2222 e contou que vai integrar o elenco da próxima novela das 6, "Sete Vidas", que estreia no dia 9 de março. "Entro no capítulo 40, não sei ainda qual é o personagem, sei que é uma vilã"

Gata sarada não tem medo de água fria

A atriz Karina Bacchi exibiu com vontade o corpão malhado na pool party que o camarote Skol Beats Sense realizou na tarde de ontem, na piscina do Espanhol. aradona!

