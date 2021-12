Caetano e Gil cantarão na Concha, diz Rui

Caetano e Gil já disseram que o show deve ser na Concha (Foto: Marcos Hermes | Divulgação)

Rui Costa confirmou no domingo, no camarote oficial do Campo Grande, que o esperado show "Dois Amigos, Um Século de Música", dos cantores baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso, será uma das atrações da reinauguração da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no próximo dia 13 de maio. Mais tarde, no camarote Expresso 2222, a coluna conversou com o secretário de Cultura Jorge Portugal sobre a revelação do governador , quando ele afirmou que, até agora, nada está garantido. "Até o momento, o que há é um 'acordo de desejos'. Na verdade, nós jantamos com Gil há 15 dias e eu falei diretamente com ele sobre o assunto, mas nada ficou fechado, não assinamos ainda o contrato", disse. Consultado, Gilberto Gil desconversou. "Não tenho visto a minha agenda".

O lado B da folia

Apostando no poder de resistência do seu público-alvo, a San Sebastian preparou uma balada para hoje, no Hotel Pestana Rio Vermelho. No line up, um ícone da cena gay mundial, o Top DJ israelense Eliad Cohen, além do espanhol Suri

Mister Brau será rodado na Bahia

Os camarotes Expresso 2222 e Villa Mix vão virar set de filmagem. Os dois espaços receberão os globais Taís Araújo e Lázaro Ramos para gravação de cenas da próxima temporada de Mister Brau. Além dos camarotes, também estão previstas gravações na rua e durante a passagem de trios elétricos de grandes artistas, como Ivete Sangalo.

Presença Vip no camarote de Licia

Eleita pela Forbes como uma das 12 mulheres que mudaram a moda italiana em 2015, a top trans Léa T. está de novo curtindo o Carnaval na Bahia. Ao contrario de anos anteriores em que vinha para badalar de camarote em camarote, ela agora faz "a discreta" no espaço de Licia Fabio.

Feijoada no Camarote Bar Brahma

O agito desta segunda à tarde foi no Camarote Bar Brahma, onde os executivos da Diverti Eventos, que

produz o espaço, promoveram uma feijoada, assinada por Dadá, para parceiros, amigos e convidados VIPS. A festa foi fechada.

Cidade refrigerada

No Expresso 2222, Juca Chaves, com sua Yarinha, assistiu aos trios e até dançou. "A única coisa que não me agrada na festa é a ausência de um ar condicionado central na cidade para dar conta do calor", brincou.

Tempero baiano no cardápio do chef

Fã da cozinha do Amado e de Dadá, e estreante na folia, o jurado do Master Chef Erick Jacquin esteve com a mulher no Planeta Band. "Achei que tinha pouca gente hoje no Carnaval", brincou

Olho grande nas guloseimas da avó

A alimentação de Flor Gil, filha de Bela Gil, é sempre motivo de polêmica nas redes sociais. Longe dos olhos da mãe, a pequena, que tem alimentos como batata doce e banana da terra na lancheira da escola, abusou do acarajé e dos docinhos servidos do camarote dos avós, o Expresso 2222.

Beijinho beijinho

Apaixonada pelo Carnaval da Bahia, a atriz Suzana Pires, a Janete de A Regra do Jogo, não perde a folia baiana. Desde sexta ela se divide entre camarotes e trios.

A dona da peneira fina

Rafaela Meccia está fazendo bonito no comando dos VIPS do Camarote Bar Brahma. O espaço tem se destacado pelo público e pela alta qualidade dos serviços.

