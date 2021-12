Amora Mautner fará teatro com Flora Gil

Amora Mautner veio sem o marido Arnon Afonso (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

A diretora da novela A Regra do Jogo, Amora Mautner, pretende enveredar para o teatro. Guerra de Troia será o título da peça que ela pretende escrever a quatro mãos, junto com Flora Gil. "Não posso adiantar , mas eu e Flora sempre sonhamos em escrever algo juntas", revelou. O espetáculo ainda não tem previsão de estreia. "Vim a Salvador para me reunir com Flora e acertar os últimos detalhes da peça. Assim que a novela terminar, vou poder me dedicar integralmente à peça. Enquanto isso, vou aproveitar um pouco o Carnaval". Famosa pela sinceridade excessiva, ao ser presenteada com óculos de uma marca patrocinadora do camarote: "Não gostei desse modelo". Prontamente providenciaram outro.

Linda, leve e solta na avenida

Acompanhada do namorado Lucas Cattani, a bela Camila Queiroz, a Angel da minissérie Verdades Secretas, da Globo, esteve no sábado no Camarote Salvador. Antes de encarar a folia, a atriz e modelo entregou seu abadá à estilista paulista Lethicia Bronstein. Camila diz que veio viver a experiência de como os baianos se divertem. A atriz saiu nos trios de Ivete e Bell e aprovou. "Tô amando".

Tequila José Cuervo amplia ação na Bahia

A marca de tequila José Cuervo comemora, em 2016, quatro anos de Carnaval na Bahia. Para o executivo da marca, Nelson Berto, durante esse período, o consumo da bebida cresceu. "Salvador representa 80% do consumo no Nordeste". Em 2016, a marca aumentou o investimento na folia baiana e concentrou as ações nos camarotes Expresso 2222 e Salvador. Em 2017, a intenção, segundo Berto, é ampliar as parcerias.

Caras, bocas & grana

Tatá Werneck e Bruna Marquezine chegaram escoltadas por um batalhão de 'seguranças' no camarote Contigo by Schin no sábado. Contratadas por patrocinadores, sorriram para os fotógrafos, cumpriram o contrato e vazaram fazendo carão.

Bate e volta na Bahia esbanjando simpatia

Esta é a primeira vez da atriz Ágatha Moreira no Carnaval de Salvador. Foi bate e volta porque hoje vai desfilar na escola de samba Vila Isabel, no Rio.

Jornalista alavonté

Estreante na folia baiana, o jornalista Ricardo Boechat desfilou de chinelos no Planeta Band. Sobre a estreia, disse:

"O suficiente para eu me arrepender de não ter vindo antes".

Ao empresário com carinho

Diretor da Air Europa, Enrique Martin Ambrósio diz que o investimento que faz, há dois anos, na folia, traz um retorno afetivo maior que financeiro. "Não somos como as cervejarias, que vendem muito mais, o que ganhamos é o carinho dos baianos".

Folia VIP indoor

Quem pensa que a folia dos famosos se restringe aos camarotes está enganado. Enquanto a noite não cai, os organizadores dos espaços VIPs reúnem convidados que trazem de fora e parceiros para celebrar durante o dia. Ontem, Luís Eduardo Magalhães Júnior, o Duquinho, reuniu os parceiros no restaurante Amado. Na Cidade Alta, mais precisamente no Corredor da Vitória, a festança ficou por conta do designer de joias Carlinhos Rodeiro, que abriu seu apartamento com vista para a baía para os convidados de Flora Gil.

Schin toma conta da cidade

A gerente de marketing da Brasil Kirin, Gláucia Gouveia, comemora o patrocínio da Schin na folia baiana. "Vestimos a cidade de Schin", brinca. Quem não está gostando muito é o folião que se sente obrigado a consumir uma única marca, apesar de Salvador ser o principal mercado

da cervejaria.

David Bastos arma festa privê para Ju Ferraz

O arquiteto David Bastos vai abrir seu apartamento no Corredor da Vitória, amanhã, às 14h, para receber o Bloco da Ju Ferraz. A ideia é reunir amigos da baiana, que é a diretora de marketing do grupo Glamurama, para festejar o Carnaval.

