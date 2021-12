Aline e Marta Góes fazem coreografia com governador

Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE

Em seu primeiro Carnaval como governador da Bahia, Rui Costa esbanjou animação na estreia da festa. Da varanda do camarote Marta Góes, Rui, acompanhado da mulher, Aline Peixoto (grávida de seis meses), distribuiu acenos para os foliões na avenida e mostrou que conhece bem a axé music. Além de cantar todas as canções que os artistas dos trios puxavam, ainda ensaiou coreografias, como na música Ziriguidum, sucesso do Carnaval de 2013. Ao lado da promoter Marta Góes, o 'primeiro casal' se divertiu a valer. Embora tenha optado pelo conforto dos camarotes, o governador se declarou um legítimo folião pipoca. "Sempre gostei de estar no meio do povo, na pipoca. Por isso, fiz questão de oferecer ao público atrações em trios sem cordas. Isso nos traz um Carnaval democrático e reforça a tradição da musicalidade da Bahia". De lá, o casal seguiu para o Schin, por onde passou também o prefeito ACM Neto.

Look caprichado

Dai e Paulinha capricharam no look para o baile à fantasia que abriu o camarote Marta Góes, na noite de quinta-feira, na Barra. Por onde passava, a dupla arrasava.

Reis da folia

Aninha Franco e José Carlos Capinan foram coroados rei e rainha do camarote Marta Góes, na quinta. A escritora se vestiu de baiana do Recôncavo e celebrou a literatura com os súditos.

Sexo & Beleza

Sem o marido Bruno Gagliasso, que ficou no Rio, Giovanna Ewbank encantou o público do Skol Beats Sense com sua beleza. Já Fernanda Paes Leme disse que se considera uma pessoa tensa: "Relaxo no sexo".

A pergunta

Repórter de A TARDE para Caio Castro: "Que pergunta você ainda não respondeu hoje? Ele: "Eu queria que alguém me respondesse por que essa polícia daqui fica batendo nos outros de graça?", disse, irritado.

A resposta

O secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, não gostou do comentário do ator. "Vou convidá-lo para conhecer o modelo de segurança adotado no Carnaval, que é seguido por outros estados".

Estilista faz protesto em noite de festa

Este ano, o estilista Paulo Borges completa 18 anos de Carnaval em Salvador. Para comemorar, trouxe cerca de 40 amigos para conhecer a folia. "É quase uma caravana", brincou. Durante o baile vermelho e branco, que marcou a abertura do camarote de Marta Góes, Paulo optou por usar uma máscara de Guy Fawkes, super-herói anarquista dos quadrinhos V de Vingança, muito utilizada por manifestantes nos protestos de 2013 contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Segundo ele, o uso do adereço é uma forma de protesto. Estou pulando Carnaval, mas estou atento a todos os problemas sociais do país", revelou.

Gordinho gostoso

Se há um artista que se joga sem frescura na folia baiana, independentemente de receber ou não cachê para dar pinta nos camarotes, é o ator e cantor Tiago Abravanel. Velho conhecido da festa, ele esbanja simplicidade e ginga por onde passa. Quinta, no camarote da Schin, quebrou tudo ao som de "Gordinho gostoso".

Muso das Coisinha

Folião de muitos carnavais baianos, o ator Thierry Figueira deu pinta na quinta-feira no Camarote do Reino. Apaixonado por Salvador, onde diz ter muitos amigos, ele é o muso

do bloco As Coisinha.

