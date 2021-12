A Paramount divulgou nesta terça-feira, 1º, o trailer oficial para o Brasil de "Zoolander 2" e o cartaz nacional do filme, que tem estreia prevista para 3 de março de 2016.

O filme é dirigido e estrelado por Ben Stiller que, depois de 15 anos da estreia do primeiro, retorna como o modelo Derek Zoolander. Também será possível ver novamente Owen Wilson no papel de Hansel e Will Ferrell como Mugatu. O elenco ainda inclui nomes como Penélope Cruz, Kristen Wiig, Benedict Cumberbatch e Justin Bieber

Zoolander 2 chega aos cinemas no dia 3 de março

Assista ao trailer:

Da redação Zoolander 2 ganha trailer; assista

adblock ativo