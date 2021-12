"Zoolander 2 ", com Ben Stiller, ganha o primeiro teaser

O primeiro vídeo promocional do "Zoolander 2", dirigido e estrelado por Ben Stiller na pele do modelo Derek Zoolander já está no ar. As imagens foram divulgadas neste domingo, 2, pela Paramount Pictures em seu canal no YouTube.

O teaser-trailer começa com uma narração que parece ter a mesma "voz" computadorizada do físico britânico Stephen Hawking, falando da origem do universo, do Big Bang até a história sobre aparição do homem na terra. Em seguida, aparece o rosto do protagonista que não consegue entender sobre o que o narrador está falando.

Com estreia prevista para 12 de fevereiro de 2016, o filme é a sequência da comédia lançada em 2001. Além de Ben Stiller, "Zoolander 2" marca a volta de Owen Wilson e Will Ferrell.

O elenco ainda ganhou o reforço de Penelope Cruz, Kristen Wiig, Fred Armsen, Olivia Munn, Willie Nelson e Justin Bieber.

