'Z - A Cidade Perdida' traz aventura de explorador pela selva brasileira

Houve um momento em que Brad Pitt deveria interpretar o aventureiro Percy Fawcett em Z - A Cidade Perdida. Sua empresa, a Plan B, estava engajada no projeto, tudo parecia consolidado. No final, a Plan B permaneceu, mas não Pitt. Foi substituído por Charlie Hunnam, que, para falar a verdade, tem algo do physique du rôle do ex de Angelina Jolie. Ambos são loiros, atléticos. E têm essa ligação com Guy Ritchie. Brad Pitt interpretou Snatch - Porcos e Diamantes. Charlie Hunnam é o Rei Arthur, no longa ainda em cartaz.

The Lost City of Z. Convencido da existência dessa cidade mítica, o coronel Fawcett, no início do século passado, se aventura pela Amazônia. Quando retorna à Inglaterra, sua expedição se torna alvo de chacota. Z não existe. É uma utopia. Mas ele insiste - volta com o filho. Separados durante muito tempo, pai e filho reencontram-se na selva. E desaparecem. Quem conta a história é James Gray. Se você é cinéfilo, sabe quem é. Há um culto a James Gray, que se consolidou através de filmes como Os Donos da Noite, Amantes e A Imigrante.

Em fevereiro, Z - A Cidade Perdida integrou a seleção do Festival de Berlim. Passou fora de concurso. Na coletiva, um relutante Gray terminou por admitir que foi o filme mais difícil que fez. "Mas não gostaria de enfatizar essas dificuldades. Não quero que algum espectador vá dizer: ‘Vamos ver por que o filme foi tão complicado’. Filmar na selva envolve condições extremas, tanto físicas quanto psicológicas. O importante é que o filme fale por si. Quantas pessoas gostam de Apocalypse Now por que (Francis Ford) Coppola quase enlouqueceu na filmagem? Z conta a história da obsessão de um homem. Tornou-se uma obsessão para nós, também."

A acolhida favorável da crítica a Z - A Cidade Perdida mostra que James Gray conseguiu pôr nas tela essa obsessão. O filme que estreia nesta quinta, 1º, é uma grande aventura, e um grande estudo de personagem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

