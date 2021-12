Youtube tira do ar trailer de Ninfomaníaca de Lars Von Trier

O Youtube retirou do ar, nesta sexta-feira, 1, o novo trailer do filme do diretor dinamarquês Lars Von Trier, Ninfomaníaca, por exibir cenas de sexo explícito e violar os Termos de Serviços do site.

O trailer mostra cenas do capítulo cinco do filme, The little organ school, com cenas de sexo entre os atores Shia LaBeouf e Stacy Martin. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o produtor do longa, Louis Vesth, revelou que as cenas de sexo, na verdade, são uma montagem gráfica entre as cenas mais leves e reais feitas pelos atores e outras cenas realizadas pelos dublês.

O filme de Lars Von Trier terá cinco horas de duração que serão distribuídas em dois volumes que serão lançados simultaneamente. A previsão de estreia para o Brasil é em 10 de janeiro de 2014.

Apesar do trailer ter sido deletado do Youtube, é possível assisti-lo no Vimeo

Da Redação

Nymphomaniac appetizer - Chapter 5: The Little Organ School from Zentropa on Vimeo.

