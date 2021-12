Xuxa impede comercialização de filme em que aparece nua

Xuxa Meneghel conseguiu apoio da Justiça para que seu filme "Amor, Estranho Amor", de 1982, no qual a apresentadora aparece nua com um menino de 12 anos, não seja comercializado. O desembargador Claudio de Mello Tavares, da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ), negou recurso da Cinearte Produções, distribuidora do longa.

"Tenho que provar quase diariamente que o que eu faço hoje não tem nada ver com o meu passado", afirmou Xuxa na época do primeiro acordo, em que ficou estipulado que a Cinearte deveria receber US$ 60 mil anualmente para não comercializar o filme. A Cinearte, no entanto, alega que o contrato de posse de direitos de Xuxa expirou em 2009.

De acordo com o processo, a empresa de Xuxa seguiu efetuando os pagamentos. O último, de 2012, foi de cerca de R$ 119 mil.

