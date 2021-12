XI Panorama divulga filmes baianos selecionados

A produção do XI Panorama Internacional Coisa de Cinema divulgou nesta quarta-feira, 23, os quatorze filmes produzidos em Salvador e interior da Bahia que integram a seleção para a Competitiva Baiana do evento, que será realizado de 28 de outubro a 4 de novembro. São três longas e onze curtas-metragens feitos no estado entre 2014 e 2015. Os filmes serão exibidos em sessões seguidas de debate entre os realizadores e o público.

As mostras competitivas acontecem no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, de acordo com programação a ser definida. Os filmes também serão exibidos em Cachoeira, onde pela primeira vez o festival acontece no Cine Theatro Cachoeirano, espaço cultural de importância histórica na cidade.

Confira os filmes selecionados:

Longas

- A Loucura Entre Nós, de Fernanda Fontes Vareille

- Faz-se Filmes, de Violeta Martinez

- O Amor dos Outros, de Deo

Curtas

- Alegoria da dor, de Matheus Vianna

- Ana, de Camila Camila

- Argentina, Me Desculpe, de Leandro Afonso

- Eu, Travesti?, de Leandro Rodrigues

- Fardo, de Rafael Jardim

- Haram, de Max Gaggino

- Retomada, de Leon Sampaio

- Ritual Pam Pam Pam, de Ramon Coutinho

- Sandrine, de Elen Linth e Leandro Rodrigues

- Santo de Casa, de Lorena Sales e Murilo Deolino

- Sujeito Oculto, de Amanda Gracioli

