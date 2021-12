O personagem Wolverine, ausente dos primeiros dois trailers de "X-Men: Apocalipse", aparece no novo vídeo. Confira abaixo:

Da redação Wolverine aparece no novo trailer de "X-Men: Apocalipse"

Segundo a sinopse oficial, desde o início da civilização, ele é adorado como um deus. Apocalypse, o primeiro e mais poderoso mutante do universo X-Men da Marvel, acumulou os poderes de muitos outros mutantes, tornando-se imortal e invencível. Ao acordar depois de milhares de anos, ele está desiludido com o mundo em que se encontra e recruta uma equipe de mutantes poderosos, incluindo um Magneto desanimado (Michael Fassbender), para purificar a humanidade e criar uma nova ordem mundial, a qual ele reinará. Como o destino da Terra está por um fio, Mística (Jennifer Lawrence), com a ajuda do Professor X (James McAvoy), deverá levar uma equipe de jovens X-Men para conter o seu maior inimigo e salvar a humanidade da completa destruição.

"X-Men: Apocalipse" tem estreia no Brasil prevista para 19 de maio de 2016.

adblock ativo