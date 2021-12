Wim Wenders receberá Urso de Ouro honário em Berlim

O cineasta alemão Wim Wenders receberá um Urso de Ouro honorário pelo conjunto de sua obra no próximo Festival de Berlim, que acontecerá de 5 a 15 de fevereiro e incluirá uma retrospectiva de seus filmes, anunciaram os organizadores.

"Em todas as facetas de seu trabalho como diretor, fotógrafo e escritor, ele forjou nossa memória do cinema e continua inspirando os diretores de cinema", declarou o diretor do festival, Dieter Kosslick.

Dez de seus filmes serão exibidos na retrospectiva, mas o programa completo será divulgado nos próximos meses.

Entre os longas dirigidos por Wim Wenders, há clássicos como "Parix, Texas" (1984) e "Asas do Desejo" (1987). Mais recentemente, o diretor concorreu ao Oscar de melhor documentário com "Pina" (2011), um filme em 3D sobre a bailarina alemã Pina Bausch (1940-2009), e venceu o prêmio especial do júri na última edição do Festival de Cannes com o documentário "O Sal da Terra", sobre o fotógrafo Sebastião Salgado.

