Willow e Jaden Smith falam sobre carreira, redes sociais e futuro em entrevista

A revista Interview de setembro traz na capa Willow e Jaden Smith. Se há alguns anos eles eram conhecidos como filhos de Will Smith, hoje eles possuem uma imagem sólida e uma carreira que não para de avançar. Seja nas telas ou nos palcos, seja fora dos holofotes, os artistas inspiram jovens em todo o mundo e são vistos como ícones do futuro.

A entrevista foi feita por Pharrel Williams e, nela, os artistas falam sobre diversos assuntos, entre eles, sobre a exposição nas redes sociais. "Eu conheço tantas crianças que são literalmente famosas no Instagram. Elas não fizeram nada além de postar fotos no Instagram. E elas têm seguidores. As pessoas amam essas pessoas, mas é apenas porque elas postam no Instagram. É literalmente louco. Os jovens vão criar uma imagem delas que está tão longe do que elas realmente são. É como se elas estivessem vestindo a pele de outra pessoa", diz Willow.

"É bom ser feliz e nos dizer quão legal sua vida é a como você é incrível nas redes sociais. Isso é ótimo porque inspira outras pessoas a serem felizes também. Mas muitas vezes, as pessoas estão tentando ser felizes por caminhos errados - com dinheiro ou com algumas coisas diferentes que não são felicidade verdadeira. É levar as pessoas para uma toca de coelho que não existe de verdade. Então as pessoas pensam, 'quando eu ganhar esse dinheiro e esses carros e essas coisas, eu serei tão feliz'. Mas isso não é verdade. E eu sinto que é por isso que é tão importante educar as pessoas com coisas diferentes quando você está nas mídias sociais", diz Jaden.

Willow, de 15 anos, ainda diz que ela e seu irmão querem "usar as mídias sociais para elevar a consciência dessas pessoas que sentem que tudo o que elas querem das redes é ser famoso" e que os jovens podem realmente "ser uma voz, dizer algo que é inspirador e não apenas fazer os outros sentirem que você precisa comprar certas coisas e ser de um certo jeito".

Quando Pharrel perguntou quais eram as maiores inspirações dos atores, eles concordaram: os pais. "Meus pais são definitivamente meus maiores modelos. E é de onde nós tiramos toda nossa inspiração para mudar o mundo.

Tudo vem de um conceito de afetar o mundo positivamente e deixá-lo melhor do que era quando nós viemos. Eu sinto que isso tem influência em todas as áreas, porque a vida nos oferece tantos espaços diferentes. Isso cabe na tecnologia, na música, na ciência, na espiritualidade, na educação. De onde eu e Willow viemos, um monte de gente está tentando fazer a sociedade mais eficiente, então crianças não choram, como 'Por que eu tenho que ir para a escola?'. Ao invés disso, crianças ficam 'Eba! Eu estou tão feliz por ir para a escola! Eu sou uma pessoa melhor do que eu era ontem, e eu posso ajudar as pessoas', diz Jaden.

Durante a conversa, os irmãos ainda falam de sua relação. Willow explica que seus pais nunca disseram que eles tinham de se amar por serem irmãos. "Era mais como 'você tem sua vida. Ele tem a vida dele. E quando vocês quiserem ficar juntos, quando você quiserem compartilhar, depende de vocês'. E enquanto íamos nos realizando, nós abrimos nossos olhos e pensamos 'Nossa, você é o yin do meu yang'. Muitos irmãos não têm essa oportunidade, porque eles são sempre obrigados a ficar juntos", explica a atriz.

E quando questionados se havia competição entre eles, Jaden brinca ao dizer que não, porque Willow sempre foi melhor que ele em tudo. A irmã discorda, então ele conta que ela começou a fazer tudo antes dele, como cantar, dançar e atuar, por exemplo, e admite que sim, havia competição, mas que acabou quando ele chegou aos nove anos. "Sempre teve competição, mas nós sempre trabalhamos duro para fazer o que queremos fazer. Nós nunca ficamos chateados por fazermos a mesma coisa", disse Jaden.

Ao final da entrevista, os irmãos falam do futuro, e Jaden garante que vai fazer faculdade, enquanto Willow fala que há uma "grande possibilidade", pois ela gosta de física e estudaria nessa área. E, em dez anos, eles se imaginam sumindo pelo mundo. "Eu me vejo nas montanhas numa barraca cozinhando um esquilo, porque provavelmente será a única comida que eu terei", brinca Willow.

