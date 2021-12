Will Smith e Martin Lawrence preparam Bad Boys 3

O ator Will Smith confirmou em entrevista ao BBC Radio 1xtra que está planejando Bad Boys 3 com Martin Lawrence. "Eu vi o Martin [Lawrence] algumas semanas atrás. Eu não o via há alguns anos. Nos olhamos um para o outro, nos abraçamos e, naquele momento, nós sabíamos que estávamos fazendo outro Bad Boys. Definitivamente estamos fazendo outro", disse.

Smith era dúvida no elenco do filme, mas parece que ele mudou de ideia. Ainda não há informações sobre sinopse, diretor e data de lançamento.

O primeiro filme, lançado em 1995, arrecadou 141 milhões de dólares mundialmente. A sequência, de 2003, arrecadou 272 milhões de dólares.

