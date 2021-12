Os atores Will Ferrell e Kristin Wiig vão deixar de lado sua veia cômica para fazer o melodrama "A Deadly Adoption", uma paródia do canal Lifetime, como mostrou um trailer divulgado na segunda-feira no qual a dupla se envolve com uma grávida louca.

Em "A Deadly Adoption", Ferrell e Wiig interpretam um marido e uma esposa que convidam a futura mãe do bebê que irão adotar para morar em sua casa, mas a gestante (Jessica Lowndes) aparenta ter planos sinistros para se tornar um membro permanente da família.

O trailer de um minuto traz todos os elementos dramáticos e emotivos dos dramas de baixo orçamento do canal Lifetime, como a interpretação bastante ridicularizada de Lindsay Lohan como Elizabeth Taylor em "Liz & Dick", de 2012.

"A Deadly Adoption", que irá ao ar no sábado, é uma escolha interessante tanto para Ferrell quanto para Wiig, que fizeram de suas participações populares no programa de esquetes cômicos "Saturday Night Live", da rede NBC, um trampolim para carreiras de sucesso no cinema.

Apesar de "A Deadly Adoption" ser uma abordagem irônica dos típicos melodramas televisivos da Lifetime, Ferrell e Wiig parecem ter posto de lado seu talento cômico para entrar no clima emotivo do enredo do novo filme.



Confira o teaser do filme:

Agência Reuters Will Ferrell e Kristin Wiig trocam comédia por drama

