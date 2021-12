Warren Beatty volta a Hollywood depois de 15 anos

O ator Warren Beatty dirigirá e protagonizará o filme sobre o magnata Howard Hughes, projeto que significa seu retorno a Hollywood depois de um hiato de 15 anos, desde que dirigiu Politicamente Incorreto, divulgou nesta terça-feira ,25, o site especializado Deadline.

O último papel de Beatty foi em Ricos, Bonitos e Infiéis (2001), uma comédia romântica em que dividia a tela com Diane Keaton, Goldie Hawn e Nastassja Kinski.

O projeto que traz Beatty de volta é gestado há duas décadas e finalmente sai do papel, com um orçamento de US$ 27 milhões, graças a participação dos multimilionários Ron Burkle e Steve Bing, além das produtoras Windsor Media, New Regency e RatPac Entertainment.

O ganhador do Oscar de melhor diretor por Reds (1981) terá no elenco Alden Ehrenreich, que interpretará o assistente de Hughes, e Lily Collins, seu par romântico no filme.

Annette Bening, esposa de Beatty, e Matthew Broderick também são cotados para o elenco.

O filme, com roteiro do próprio Beatty, contará o romance dos personagens de Ehrenreich e Collins.

"Todos nós que estamos envolvidos gostamos de Warren, portanto nos unimos para apoiá-lo", disse à publicação um dos investidores do filme.

Em 2004, O Aviador, outro projeto sobre a figura de Hughes, dirigido por Martin Scorsese e protagonizado por Leonardo DiCaprio, arrecadou cerca de US$ 215 milhões em bilheteria no mundo todo.

Hughes, conhecido principalmente por sua faceta como aviador e excentricidades em Hollywood, produziu filmes como A Lei dos Fortes (1928), Anjos do Inferno (1930), Scarface - A Vergonha de uma Nação (1932) e também dirigiu O Proscrito (1943).

