Warner confirma Mulher-Maravilha 3 com Gal Gadot e Patty Jenkins

Após "Mulher-Maravilha 1984" fazer uma das melhores bilheterias mundiais durante a pandemia, a Warner Bros confirmou, neste domingo, 27, que vai produzir um terceiro filme da franquia. A sequência trará novamente a atriz Gal Gadot no papel da heroína, e Patty Jenkins na direção.

"Como os fãs ao redor do mundo continuam a apoiar a princesa Diana, levando à forte performance no fim de semana de estreia de 'Mulher-Maravilha 1984', estamos animados para continuar a contar sua história com nossas mulheres-maravilhas da vida real - Gal e Patty — que retornarão para concluir a trilogia planejada", afirmou o chefe da Warner Bros., Toby Emmerich, em comunicado.

Mulher-Maravilha 1984 arrecadou cerca de US$ 16,7 milhões nos cinemas da América do Norte neste fim de semana. Apesar do bom número mesmo em meio a crise do coronavírus, Gal Gadot chegou a dizer, em entrevista à Variety, que a sequência ainda era algo incerto.

Recentemente, a diretora Patty Jenkins se uniu ao time de estrelas e diretores que criticaram a decisão da Warner em lançar seus filmes em um serviço de streaming. Ao The New York Times, ela sugeriu que só comandaria outro filme da Mulher-Maravilha se houvesse lançamento nos cinemas.

"Nós veremos o que vai acontecer. Eu realmente não sei. Adoraria fazer um terceiro se as circunstâncias estivessem certas e ainda houvesse um modelo para cinemas possível. Eu não sei o que eu faria se não houvesse", disse ela, na ocasião.

Com direção de Patty Jenkins e elenco composto por nomes como Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig, Mulher-Maravilha 1984 já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Lá fora, o filme passa nas telonas e também no streaming HBO Max, ainda indisponível na América Latina.

Vale lembrar, que, devido ao decreto da prefeitura que impede o funcionamento de cinemas na capital baiana até dia 11 de janeiro, o longa ainda não estreou em Salvador.

