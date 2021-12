Waldir Serrão: O Silêncio do Big Ben tem pré-estreia domingo

Figura fundamental nos primórdios da cena roqueira baiana, Waldir Serrão, o Big Ben, teve seus períodos de glória. Ultimamente, porém, tem sofrido maus bocados. No documentário "Waldir Serrão: O Silêncio do Big Ben", com pré-estreia domingo, 1º, na Sala Walter da Silveira, as novas gerações poderão conhecer sua trajetória.



Trajetória de altos e baixos, que teve seu auge entre 1972 e 84, quando animava as tardes de sábado da TV Itapoan com o programa "O Som do Big Ben".



Dirigido, produzido e roteirizado pela jornalista Marlúccia Araújo, o filme busca iluminar essa figura que já foi tão presente no dia a dia dos baianos e hoje sobrevive no Abrigo D. Pedro II, lutando contra a diabetes e a depressão.



"Infelizmente, ele é um exemplo de muitos outros artistas esquecidos que estão na mesma situação", afirma Marlúccia.



"A ideia de fazer esse documentário foi do diretor de fotografia e cameraman Luiz Vieira, com quem trabalhei na TV Record local", conta.



A partir de 2012, a dupla começou a trabalhar na ideia, pesquisando e buscando parentes, amigos e contemporâneos de Big Ben para colher seus depoimentos. "Fui me apaixonando pelo personagem, até que, em setembro do ano passado, começamos a filmar tudo. Detalhe: sem parcerias institucionais, sem incentivo de Fundo de Cultura, nada. A gente juntou mais uns amigos e fez", conta.



No fluxo da memória



Sem narração em off, o documentário tem como fio condutor a narrativa baseada em depoimentos e imagens de arquivo. "Tudo é baseado no fluxo de memórias das pessoas que vão contando a história", diz.



Com o personagem-título, os realizadores tiveram dois encontros. "No primeiro, pegamos Waldir numa época em que ele estava beirando a senilidade. Não falava coisa com coisa. Estava morando em um quartinho no Tororó. Sua memória não estava legal, misturava tudo. Tivemos de ter paciência", diz.



"No segundo, ele já estava no Abrigo Pedro II. Aí ele estava melhor, mais lúcido", conta.



Com 50 minutos, "Waldir Serrão: O Silêncio do Big Ben" traz depoimentos de Gilberto Gil, Marcelo Nova, Raimundo Varela, Jerry Adriani, Sarajane, Fernando Barros e muitos outros. Um documento importante.

adblock ativo