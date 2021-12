Wagner Moura participa de mais um filme de Hollywood

Wagner Moura participa do elenco de mais um filme de Hollywood. Dessa vez, o ator faz parte do remake de "Sete Homens e um Destino" (The Magnificent Seven), que terá como protagonista o ator Denzel Whasington e será dirigido por Antoine Fuqua (Dia de Treinamento e Invasão à Casa Branca). As informações são do Portal Hollywood Reporter.

Também fazem parte do elenco do filme Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio e Haley Bennet. O ator Tom Cruise foi convidado, mas não aceitou por conta da agenda concorrida. O ator baiano irá interpretar Vasquez, um dos sete homens do título da obra.

O filme aborda a história de grupo de matadores dos Estados Unidos, que são contratados para fazer a proteção de uma vila mexicana de bandidos. Esse é o segundo trabalho de Moura em Hollywood. Em 2013, ele interpretou o personagem Spider na ficção científica "Elysium"

