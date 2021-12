Wagner Moura faz cenas de sexo selvagem com homem em longa

O ator Wagner Moura protagoniza cenas de sexo selvagem com um homem durante o filme "Praia do Futuro". As imagens serão exibidas logo no início do longa. A cena envolve o baiano e o alemão Clemens Schick e acontece dentro de um carro.

No filme, Wagner vive um salva-vidas que mora em Fortaleza, no Ceará, chamado Donato. Ele larga sua vida após se apaixonar por um turisto alemão, chamado Konrad. Donato e Konrad decidem viajar para Berlim, na Alemanha, deixando o irmão, que ele cuida como um filho, para trás.

Além das cenas de sexo, Wagner Moura aparece nu, de frente.

