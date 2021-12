Wagner Moura estreia como diretor em filme sobre Marighella

O ator baiano Wagner Moura vai estrear na direção no comando de um filme sobre a vida do guerrilheiro comunista baiano Carlos Marighella. Moura esteve na sede da governadoria, nesta terça-feira, 11, para se encontrar com Rui Costa, que queria discutir o apoio do Governo da Bahia ao filme.

"Não me interesso em fazer nada que seja para pouca gente ver num cineclube. Eu quero fazer um filme de ficção, atraente, um filme de ação, que as pessoas vão ver", afirmou Moura. O objetivo do ator é filmar a obra no segundo semestre do ano que vem.

O longa será inspirado na biografia Marighella - O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, escrita pelo jornalista Mário Magalhães, que conta os últimos anos de vida do comunista, que morreu com 52 anos, assassinado pela ditadura. A produção vai fazer testes com atores na Bahia para selecionar o intérprete do guerrilheiro.

O governador Rui Costa destacou a importância de contar a história do guerrilheiro. "Eu sou parceiro do filme e estarei na estreia com certeza, para que ele possa representar o início de uma carreira de sucesso como diretor e para ver essa história belíssima de vida", disse.

Também presente, o secretário da Cultura, Jorge Portugal, prometeu, sob o aval de Rui, que haverá o apoio institucional e financeiro à produção, por meio dos programas da pasta. "Vamos ver as empresas que podem patrocinar. Talvez seja via FazCultura ou pela Lei Rouanet", desconversou, ao ser perguntado sobre o momento difícil para o orçamento do governo estadual.

