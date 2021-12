Wagner Moura e Alice Braga brilham em Elysium

A ficção científica Elysium, obra norte-americana dirigida pelo cineasta sulafricano Neil Blomkamp, estreia na próxima sexta-feira com status de grande força-tarefa multinacional. No elenco do filme estão dois atores brasileiros, o baiano Wagner Moura e a paulista Alice Braga, que contaram bastidores da superprodução, que custou US$ 115 milhões.

O filme se ambienta no ano de 2159, quando o planeta está praticamente inabitável, graças à constante destruição ambiental. Uma condição que apartou a humanidade em duas castas distintas, os muito ricos, que vivem na estação espacial Elysium, uma espécie de paraíso, e o resto da população, que sobrevive na Terra.

Wagner Moura interpreta Spider, um mercenário entre os dois mundos, que possui um código moral bem flexível, ao sabor das oportunidades. Chama a atenção a voz grave do personagem, irreconhecível para quem lembra do ator por seus papéis, por exemplo, nos dois filmes da série Tropa de Elite, de José Padilha, e no baiano Cidade Baixa, de Sérgio Machado.

"Aquele tom de voz vinha da estranheza de me ouvir em inglês", diz Moura, que prossegue: "Ela já surgiu assim, deformada". Ele diz que o personagem é o resultado de uma criação coletiva, proporcionada por Blomkamp. "Ele incentivava muito improviso, aí fomos moldando os personagens", completa.

Surpreendente é a declaração de Moura ao falar sobre a experiência internacional. "Sempre que tiver chance e uma proposta interessante, quero repetir, mas não tenho mais idade para ficar projetando uma carreira internacional", afirma.

"No fundo, o que me pauta são os meus amigos, o que minha cidade (Salvador) vai achar, se os amigos da Facom (Faculdade de Comunicação da Ufba, onde Moura estudou) vão gostar ou não", brinca o ator.

Indicação

A presença de Alice Braga no filme, segundo a própria atriz, surgiu a partir de indicação de Wagner Moura a Blomkamp. "Fui a uma conversa com ele (com o diretor) e tudo rolou espontaneamente, eu já conhecia Distrito 9 e gostava bastante", diz a atriz.

Para ela a carreira que vem trilhando no exterior, tendo trabalhado em filmes como Eu Sou a Lenda (2007), Predadores (2010) e O Ritual (2011), é uma coisa natural. "Nunca planejei nada disto, só tenho medo das pessoas dizerem que voltei americanizada", brinca, citando a canção famosa na voz de Carmem Miranda.

Ela conta que o fato de ter atuado em Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, filme que teve uma forte carreira internacional, facilitou o seu caminho no exterior. Diz, no entanto, que ainda sonha com muitas conquistas no cinema brasileiro. "Eu quero trabalhar com nossos grandes diretores, como Karim Aïnouz, por exemplo".

Paixão

"Eu sou apaixonada pela Bahia", fala a atriz, que passou várias semanas filmando Cidade Baixa (contracena com Wagner Moura e Lázaro Ramos no filme), "e sempre que posso adoro viajar para lá". Em seguida, diz que adoraria ter mais convites para atuar em mais filmes rodados aqui.

Em Elysium, ela faz a mulher com quem o protagonista, o ator Matt Damon, manteve uma forte relação no passado. No presente, luta para levar sua filha doente a Elysium, onde contaria com os recursos da avançada medicina, inacessíveis para quem vive no planeta Terra.

"Eu fiz a personagem pensando nas jovens mulheres do mundo, que são obrigadas, pelos fatos da vida, a amadurecer muito rápido", diz Alice Braga.

Já Wagner Moura diz que projetou seu tipo articulando a ideia de um "cara que estava tentando sobreviver simplesmente, safar-se diante das adversidades, exatamente da forma como a maioria dos brasileiros fazem".

Elysium é a história de sobreviventes, incluindo os tipos de Matt Damon, Wagner Moura e Alice Braga. Do lado oposto a eles, estão tipos como a secretária Delacourt, autoridade interpretada por Jodie Foster, ou um típico vilão como Julio, encarnado pelo ator mexicano Diego Luna.

O filme já arrecadou cerca de US$ 250 milhões e deve ser a mais badalada estreia da próxima sexta-feira, nos cinemas de todo o Brasil..

Assista ao trailer de Elysium

João Carlos Sampaio

