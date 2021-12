Wagner Moura considera "Praia do Futuro" uma obra-prima

Um filme de partidas e possibilidades, de liberdade e amor. É assim que o diretor Karim Aïnouz define Praia do Futuro, que estreia na próxima quinta-feira, 15, nos cinemas de todo o país.



No longa-metragem - o quinto da carreira do diretor - está um elenco composto por nomes como Wagner Moura (no papel de Donato), Jesuíta Barbosa (Ayrton) e o alemão Clemens Schick (Konrad).



Wagner, Clemens e o diretor estiveram em Salvador na última quarta-feira para promover o lançamento de Praia do Futuro. "Adoro vir aqui, é minha cidade, tem meus amigos, minha família. Salvador é uma praia do c*** pro cinema nacional", diz Wagner, que dedicou a sessão ao crítico de cinema de A TARDE João Carlos Sampaio, que morreu no último dia 2.



Protagonista do filme, ele conta que trabalhar com Karim era um desejo antigo, que cresceu depois de assistir ao longa mais recente do diretor, Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009, de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes).



"Fiquei louco e comecei a mandar e-mail pra ele. Karim já estava com a ideia de Praia do Futuro. Quando fui pra Berlim lançar Tropa de Elite 2, liguei pra ele e marcamos pra jantar", Wagner conta.



Na mesa do restaurante, entre as pessoas presentes já estava Clemens Schick, que tempos depois contracenaria com Wagner em Praia do Futuro. Até então, nenhum dos dois sabia ainda dos planos de Karim.



"Foi estranho porque naquele dia eu e Wagner nem tivemos interesse em saber mais um do outro, e agora somos amigos próximos", revela Clemens.



Convite feito e aceito, ele conta que Praia do Futuro é um dos filmes mais importantes de sua carreira. "Karim é apaixonado, ele demanda do ator que ele se perca de si mesmo até chegar ao ponto exato do personagem".



Enredo



No filme, Donato (Wagner Moura) é um salva-vidas que tem sua trajetória mudada após não conseguir evitar um afogamento. É quando ele conhece o alemão Konrad (Clemens Schick, de 007 - Casino Royale) e decide deixar para trás seu trabalho na Praia do Futuro, em Fortaleza, para viver em Berlim. Donato troca o mar pela piscina de um aquário em Berlim, seu novo trabalho.



Para muito além da relação amorosa entre Donato e Konrad, estão colocadas no filme questões de identidade e pertencimento dos personagens, temáticas exploradas em outras obras dirigidas por Karim, como O Céu de Suely (2006) e Abismo Prateado (2011).



"Tem uma coisa autobiográfica mesmo nisso. Nasci no Ceará e nunca pertenci, então fui embora. É bom que isso não me paralisou, ao contrário: impulsionou minha vida, me fez sair para o mundo. É isso que Donato passa no filme, esse mesmo estranhamento", Karim defende.



A outra relação de Donato é com o irmão Ayrton, vivido por Jesuíta Barbosa. Quando Donato deixa a Praia do Futuro, o irmão, de quem é a principal referência, ainda é pequeno. Ele reaparece como uma forma de lembrar ao protagonista dos tempos idos, de tudo o que foi deixado para trás.



"Donato rompe com tudo, inclusive com o irmão, que ainda é uma criança. Essa parte da história me comove muito, imagine, sou pai de três filhos. Mas é isso que o filme diz, que o passado vai atrás de você", afirma Wagner.



Para ele, o filme se torna complexo na medida em que é construído com três personagens e mais silêncios que fala. "Você entende mais pelo que fazem do que pelo que falam. Donato é calado, ele quase não responde perguntas. Você sabe quem é ele quando ele dança, quando ele transa".



Melodrama rocker



O ator conta que o mais importante é não restringir Praia do Futuro à definição de um filme com temática homoafetiva. "Esse filme é sobre pessoas em geral, duas delas são homossexuais, mas e daí? Falo de um jeito que acredito contribuir para o debate, como cidadão. Não posso deixar que se resuma uma obra-prima ao sensacionalismo barato", afirma.



Para Wagner, Donato é um herói que vai perdendo as raízes, e de forma bastante humana. Uma boa pista de que o ator está certo é quando o filme termina e os créditos sobem ao som da canção Heroes, de David Bowie.



Karim conta que recorreu à canção todas as vezes em que sentia alguma dúvida ao fazer o filme. Parava tudo e ficava uns instantes escutando. "Às vezes a gente fica dando voltas, e a música é quase uma experiência cardíaca. Heroes retrata bem o filme, que é um melodrama rock'n'roll, com motos e luta".



História pessoal



A relação de Karim com a Praia do Futuro começou na infância: aos oito anos, ele, que morava longe, mudou-se para perto da Praia com a família. "Ali é minha casa, foi lá que me afoguei na beirinha do mar, fiz muita festa naquela água", conta.



Aos 48 anos, o diretor conta que acredita que só fará mais 10 filmes em sua carreira, porque são, em suas palavras, "muito preciosos". "Quero fazer um filme sobre a Argélia, meu pai é de lá. A ideia é filmar a viagem", ele revela.



Outro projeto vai repetir a parceria com Wagner Moura: O Império, um longa-metragem sobre um pastor de igreja neopentecostal com inspiração na trilogia O Poderoso Chefão.

"Quero me afastar um pouco do naturalismo e chegar mais perto do melodrama. É um jeito mais próximo de falar com o público que já convive com as novelas", diz.



Dentre os temas que prometem ganhar o olhar de Karim Aïnouz está a geração que atualmente tem 20 e poucos anos de idade e que conviveu com as promessas de mudança política do governo Lula.

adblock ativo