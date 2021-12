Wagner Moura aparece com novo visual no longa Serra Pelada

O ator Wagner Moura estará irreconhecível no filme Serra Pelada, que tem estreia nos cinemas brasileiros prevista para 18 de outubro. Ele aparece calvo e com um visual envelhecido, diferente do que os fãs estão acostumados a ver.

Com direção de Heitor Dhalia (O Cheiro do Ralo), Serra Pelada conta a história de dois amigos que trabalham na corrida do ouro, que aconteceu na década de 1980 no estado do Pará.

Os atores Daniel de Oliveira e Juliano Cazarré também integram o elenco.

