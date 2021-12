"Vizinhos" desbanca "Homem-Aranha 2" do topo das bilheterias

A comédia adulta "Vizinhos", estrelando Seth Rogen como um homem de família que se muda para uma nova vizinhança, desbancou o filme de super-herói "O Espetacular Homem-Aranha 2" da liderança das bilheterias dos cinemas nos Estados Unidos e Canadá no fim de semana.

"Vizinhos" arrecadou US$ 51,1 milhões em venda de ingressos, liderando entre todos os filmes de sexta a domingo, de acordo com estimativas da empresa de sondagem Rentrak.

"O Espetacular Homem-Aranha 2" levantou US$ 37,2 milhões e terminou o fim de semana em segundo lugar, à frente de outra comédia, "Mulheres ao Ataque", que ficou com US$ 9,3 milhões.

Em "Vizinhos", Rogen interpreta um ex-baladeiro que se casou e agora está de mudança para uma vizinhança familiar com a mulher (Rose Byrne). O personagem de Rogen entra em guerra com o jovem vizinho interpretado pelo astro de "High School Musical" Zac Efron. O filme superou de longe a previsão para sua estreia, que era de US$ 35 milhões a US$ 40 milhões. O filme custou US$ 18 milhões, de acordo com o site Box Office Mojo.

A arrecadação de "Espetacular Homem-Aranha 2", um dos muitos filmes de heróis e monstros que serão lançados por Hollywood nas próximas semanas, caiu quase 60% em relação ao primeiro fim de semana e agora totaliza US$ 148 milhões nos EUA e Canadá. O filme anterior da franquia arrecadou US$ 262 milhões de dólares em 2012, segundo o Boxofficemojo.

O longa tem Andrew Garfield como o super-herói e Emma Stone como Gwen Stacy, namorada do alter ego do Homem-Aranha, Peter Parker.

