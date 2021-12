'Viúva Negra' é adiado para julho com lançamento simultâneo no Disney+

A Disney anunciou na terça-feira o adiamento da estreia do aguardado "Viúva Negra" e de outros filmes, acabando com as expectativas de um rápido retorno às salas de cinema nos Estados Unidos que acabam reabrir após um ano de pandemia. A estreia da produção sobre a heroína da Marvel foi adiada para 9 de julho, dois meses após a data anterior, e também será disponibilizada na plataforma Disney+, com um custo adicional.

"Viúva Negra", protagonizado por Scarlett Johansson, era considerada a principal estreia do estúdio para a primavera (hemisfério norte). "Luca", filme de animação da Pixar, será lançado diretamente no Disney+ sem passar pelas salas de cinema, enquanto "Cruella" estreará simultaneamente nos cinemas e em streaming em 28 de maio.

"Viúva Negra" deveria ter estreado originalmente em maio de 2020, mas o coronavírus alterou totalmente o calendário dos estúdios. O atraso provocou o adiamento automático de outro filme a Marvel, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", agora anunciado para setembro.

adblock ativo