'Vingadores: Ultimato' quebra recorde de vendas antes de estreia

O filme 'Vingadores: Ultimato' quebra recordes de ingressos na pré-venda. Segundo informações do Fandango e o Atom Tickets, a produção vendeu mais ingressos antes da estreia do que qualquer outro na história do cinema.

A produção, que já havia quebrado o recorde de duração da Marvel, com 3 horas e 58 segundos, também se tornou líder de visualizações no YouTube, alcançando 289 milhões de visualizações. O recorde anterior pertencia a 'Vingadores: Guerra Infinita'.

O filme estreia nos cinemas do Brasil no dia 24 de abril.

adblock ativo